EBITDA von 28 Mio. bis 32 Mio. Euro erwartet Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis muss die JDC Group AG ihre Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 zurückschrauben. Statt eines Umsatzes von bislang 300 Mio. bis 330 Mio. Euro rechnet der JDC-Vorstand nun nur noch mit 280 Mio. bis 300 Mio. Euro. Die EBITDA-Prognose sinkt von 35 Mio. bis 38 Mio. Euro auf 28 Mio. bis 32 Mio. Euro.Dabei verlief das dritte Quartal operativ positiv: Der Konzernumsatz stieg um 17,2 % auf 64,5 Mio. Euro, das EBITDA verbesserte sich von 2,5 Mio. auf 5,6 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 18,2 % auf 208,0 Mio. Euro, das EBITDA legte um 82,1 % auf 20,1 Mio. Euro zu. Einen Hauptgrund für die Prognosesenkung sieht das Unternehmen in der bevorstehende Einführung des Altersvorsorgereformgesetzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...