The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2026
ISIN Name
LU0503932328 JHH-JHH P.EU.M+L C. A2EO INVESTMENT
FR001400M6M1 KERING 23/26 MTN
FR001400M8T2 AYVENS 23/26 MTN
DE000DJ9AAH1 DZ BANK IS.A2303
XS1507486584 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
XS2724428193 BANK POLSKA 23/27 FLR MTN
XS2408944242 EBRD 21/26 MTN
DE000DJ9AQE4 DZ BANK IS.A2767
XS3074428841 ASIAN DEV.BK 25/26 MTN
XS2407007942 CN GW INT.V 21/26
XS2401992628 RONGSHI INT. 21/26 MTN
US6837121291 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
BE0002900810 KBC GROEP 22/27 FLR MTN
US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
XS2558395351 ENBW INTL F. 22/26 MTN
XS2558592932 NAT.B GREECE 22/27 FLRMTN
DE000HLB7804 LB.HESS.THR.CARRARA11I/22
DE000HLB7929 LB.HESS.THR.CARRARA11Y/22
ES0413320153 DT.BANK ESP 23/26
AT0000A33TM1 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
FI4000562301 S-PANKKI 23/26 FLR
DE000A3LQ9S2 TRATON FIN. 23/26 MTN
XS2625968693 BMW FIN. 23/26 MTN
US404280BH13 HSBC HLDGS 2026
DE000A3KY342 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN
DE000A0Z1UM6 BAY.LAND.BOD.IS. 16/26
XS1843449122 TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS
US404280CX53 HSBC HLDGS 21/27 FLR
CH0342587638 ZUERCHER KT.BK 16-26
US57636QAG91 MASTERCARD 2026
US00287YBV02 ABBVIE 19/26
ES0413211915 BBVA SA 16-26
XS1523250295 EASTMAN CHEM. CO. 16/26
DE000DG4T8S5 DZ BANK IS.A692 VAR
US961214DF70 WESTPAC BKG 16/31 FLR
DE000DK0T0S8 DEKA IHS MTN S 7682
XS1515240015 CFAMC II 16/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2026
ISIN Name
LU0503932328 JHH-JHH P.EU.M+L C. A2EO INVESTMENT
FR001400M6M1 KERING 23/26 MTN
FR001400M8T2 AYVENS 23/26 MTN
DE000DJ9AAH1 DZ BANK IS.A2303
XS1507486584 EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
XS2724428193 BANK POLSKA 23/27 FLR MTN
XS2408944242 EBRD 21/26 MTN
DE000DJ9AQE4 DZ BANK IS.A2767
XS3074428841 ASIAN DEV.BK 25/26 MTN
XS2407007942 CN GW INT.V 21/26
XS2401992628 RONGSHI INT. 21/26 MTN
US6837121291 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
US6837121374 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
BE0002900810 KBC GROEP 22/27 FLR MTN
US6837121457 OPENDOOR TECHNOLOG WTS26 WARRANT
XS2558395351 ENBW INTL F. 22/26 MTN
XS2558592932 NAT.B GREECE 22/27 FLRMTN
DE000HLB7804 LB.HESS.THR.CARRARA11I/22
DE000HLB7929 LB.HESS.THR.CARRARA11Y/22
ES0413320153 DT.BANK ESP 23/26
AT0000A33TM1 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
FI4000562301 S-PANKKI 23/26 FLR
DE000A3LQ9S2 TRATON FIN. 23/26 MTN
XS2625968693 BMW FIN. 23/26 MTN
US404280BH13 HSBC HLDGS 2026
DE000A3KY342 ALL.FIN.II 21/26 ZO MTN
DE000A0Z1UM6 BAY.LAND.BOD.IS. 16/26
XS1843449122 TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS
US404280CX53 HSBC HLDGS 21/27 FLR
CH0342587638 ZUERCHER KT.BK 16-26
US57636QAG91 MASTERCARD 2026
US00287YBV02 ABBVIE 19/26
ES0413211915 BBVA SA 16-26
XS1523250295 EASTMAN CHEM. CO. 16/26
DE000DG4T8S5 DZ BANK IS.A692 VAR
US961214DF70 WESTPAC BKG 16/31 FLR
DE000DK0T0S8 DEKA IHS MTN S 7682
XS1515240015 CFAMC II 16/26 MTN
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