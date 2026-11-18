Herrsching am Ammersee (ots) -Warum eine qualifizierte Finanzberatung immer wichtiger wird und wie der Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027" den Verbrauchern bei der Suche nach einer geeigneten Bank eine hilfreiche Orientierung bietet.Die finanzielle Absicherung im Alter wird zur gesellschaftlichen Herausforderung. Der Bankentest "BESTE BANK vor Ort 2027" zeigt, warum die Qualität der persönlichen Beratung zunehmend an Bedeutung gewinnt und wie Verbraucher ausgezeichnete Banken in ihrer Stadt finden können.Altersvorsorge ist längst eine gesamtgesellschaftliche AufgabeDie Zukunft der Altersvorsorge gehört zu den zentralen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen in Deutschland. Der demografische Wandel, veränderte Erwerbsbiografien und die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung stellen Politik, Wirtschaft und private Haushalte vor grundlegende Herausforderungen. Dabei wird zunehmend deutlich: Die gesetzliche Rente bleibt eine wesentliche Säule der Alterssicherung, doch für viele Menschen gewinnt die zusätzliche private Vorsorge an Bedeutung. Die OECD weist in ihrer Untersuchung "Pensions at a Glance 2025" für Deutschland auf eine im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche künftige Rentenersatzquote (oft kurz: Ersatzquote) hin. Gleichzeitig wird die Anzahl der Erwerbstätigen in den kommenden Jahrzehnten deutlich schrumpfen.Die gesellschaftliche Herausforderung erhält damit eine sehr persönliche Dimension. Denn jeder Einzelne muss sich früher oder später fragen, welcher Lebensstandard im Ruhestand (noch) erreichbar ist, welche finanziellen Mittel dafür benötigt werden und wie sich mögliche Versorgungslücken rechtzeitig schließen lassen.Zwischen Eigenverantwortung und finanzieller ÜberforderungNoch nie standen den Verbrauchern so viele Möglichkeiten zur Verfügung, sich über Geldanlage und Altersvorsorge zu informieren. Digitale Vergleichsportale, Wertpapier-Apps, Online-Rechner und zunehmend auch KI-basierte Informationsangebote erleichtern den Zugang zu Finanzwissen bzw. Finanzinformationen. Doch dies allein führt nicht zwangsläufig zu besseren Entscheidungen.Die Auswahl geeigneter Vorsorgelösungen setzt voraus, dass Menschen ihre persönliche finanzielle Situation realistisch einschätzen können. Dazu gehören das vorhandene Vermögen, bestehende Rentenansprüche, die individuelle Risikotragfähigkeit und die Frage, wie viel Geld langfristig für den Ruhestand zurückgelegt werden kann. Hinzu kommen unterschiedliche Lebenssituationen: Berufseinsteiger benötigen andere Vorsorgestrategien als Familien, Selbstständige oder Menschen, die bereits in wenigen Jahren in Rente gehen.Gerade deshalb darf Altersvorsorge nicht auf den Abschluss einzelner Finanzprodukte reduziert werden. Sie ist vielmehr ein langfristiger Planungsprozess, der regelmäßig überprüft und an veränderte Lebensumstände angepasst werden muss.Gute Altersvorsorge beginnt mit den richtigen FragenFür Banken und Sparkassen entsteht daraus eine besondere Verantwortung. Sie sind gefordert, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären und ihre Kunden bei der Entwicklung individueller Vorsorgestrategien zu unterstützen. Eine hochwertige Beratung beginnt deshalb nicht mit einer Produktempfehlung, sondern mit einer sorgfältigen Analyse der persönlichen Ausgangssituation.Welche finanziellen Ziele verfolgt der Kunde? Welche Rentenansprüche bestehen bereits? Wie groß könnte die Versorgungslücke ausfallen? Welche Spar- und Anlagemöglichkeiten sind geeignet? Und wie lassen sich Sicherheit, Renditechancen und Flexibilität sinnvoll miteinander verbinden?Auch die Diskussion über ein reformiertes Altersvorsorgedepot unterstreicht, wie wichtig eine qualifizierte Beratung künftig sein wird. "Die entscheidende Frage ist nicht, wie viele Vorsorgeprodukte eine Bank anbietet. Entscheidend ist, ob sie die Lebenssituation ihrer Kunden versteht und daraus nachvollziehbare, langfristig tragfähige Empfehlungen ableitet", erklärt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH."BESTE BANK vor Ort 2027": Altersvorsorge im Mittelpunkt des BankentestsWie gut Banken und Sparkassen diesen Anforderungen tatsächlich gerecht werden, untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH mit dem bundesweiten Bankentest "BESTE BANK vor Ort". Das seit 2016 etablierte Testformat wurde für den Jahrgang 2027 gezielt weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht verstärkt die Frage, ob Kreditinstitute den langfristigen Vorsorgebedarf ihrer Kunden erkennen und angemessen in die Beratung einbeziehen. Unter dem Leitmotiv "Heute gut beraten. Morgen gut vorgesorgt." wird die gesamte Kundenreise untersucht: vom digitalen Informationsangebot über die Servicequalität bis zum persönlichen Beratungsgespräch und der anschließenden Nachbetreuung.Die Grundlage bilden standardisierte Testszenarien und die Beratungsgespräche von speziell geschulten Testkunden. Dabei wird unter anderem bewertet, ob die Bank wichtige Vorsorgethemen erkennt, mögliche Versorgungslücken anspricht und eine weiterführende Beratung anbietet. Die bisherigen Untersuchungen verdeutlichen, dass zwischen den Instituten erhebliche Unterschiede bestehen. Während einige Banken bereits überzeugende Ansätze einer ganzheitlichen Finanzberatung verfolgen, zeigen sich andernorts Verbesserungspotenziale; insbesondere bei der individuellen Bedarfsanalyse und der digitalen Kommunikation im Vorfeld einer Beratung. Damit wird die Altersvorsorge zu einem wichtigen Gradmesser für die Beratungsqualität einer Bank.Ausgezeichnete Banken vor Ort findenFür Verbraucher stellt sich schließlich eine ganz praktische Frage: Welche Bank in meiner Stadt bietet eine besonders überzeugende Beratungs- und Servicequalität?Hier setzt das Verbraucherportal www.gepruefte-beratungsqualitaet.de an. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung veröffentlicht dort die regionalen Ergebnisse des Bankentests "BESTE BANK vor Ort 2027". Interessierte können ihre Stadt auswählen, die untersuchten Kreditinstitute vergleichen und erkennen, welche Bank im jeweiligen örtlichen Testfeld die beste Gesamtbewertung erzielt hat. Bei entsprechend hinterlegten Verlinkungen führt der Weg von der Ergebnistabelle direkt zur ausgezeichneten Bank.Damit werden unabhängige Qualitätsprüfungen zu einer konkreten Orientierungshilfe bei der Suche nach einer geeigneten Hausbank. Ein regionaler Sieg bzw. eine Auszeichnung ersetzt zwar keine individuelle Prüfung des Beratungsangebots, erleichtert aber die Vorauswahl.Beratungsqualität wird zur ZukunftsfrageDie Altersvorsorge der kommenden Jahrzehnte wird nicht allein durch politische Reformen oder neue Finanzprodukte bestimmt. Entscheidend wird ebenso sein, ob Menschen rechtzeitig Zugang zu verständlichen Informationen und qualifizierter Beratung erhalten. Für Banken bedeutet dies, ihre Rolle über die Bereitstellung einzelner Finanzprodukte hinaus weiterzuentwickeln. Für Verbraucher geht es darum, finanzielle Entscheidungen auf einer langfristig tragfähigen Grundlage treffen zu können. Denn eine gute Altersvorsorge beginnt nicht erst mit dem Renteneintritt. Sie beginnt mit einer Beratung, die individuelle Lebensziele ernst nimmt und Menschen befähigt, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.Ein aktuelles Zitat von Kai Fürderer lautet: "Die beste Vorsorge beginnt mit einer Beratung, die das Leben der Menschen in den Mittelpunkt stellt."Weitere Informationen und regionale Testergebnisse: www.gepruefte-beratungsqualitaet.deQuellen:- OECD: Pensions at a Glance 2025 - Deutschland (https://www.oecd.org/en/publications/pensions-at-a-glance-2025-country-notes_8a53ef12-en/germany_c480c8fa-en.html) - Demografie und langfristige Rentenperspektiven.- Gute Altersvorsorgeberatung beginnt bei der Lebensplanung (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/gute-altersvorsorgeberatung-beginnt-bei-der-lebensplanung/)- Altersvorsorge wird zum Qualitätstest für Banken und Finanzdienstleister (https://www.pressebox.de/pressemitteilung/gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung-mbh/altersvorsorge-wird-zum-qualittstest-fr-banken-und-finanzdienstleister/boxid/1319783)- Bankentest BESTE BANK vor Ort - Methodik und Ergebnisse (https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/bankentest/)Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungphone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. 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