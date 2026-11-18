Zürich/Wien (ots) -Weihnachten und sparen, das passt nicht zusammen: Fast jede:r Zweite in der Schweiz (49,4%) plant in diesem Jahr ein Budget von 250 Franken oder mehr für Weihnachtsgeschenke ein. Knapp ein Viertel (23,2%) will sogar 500 Franken oder mehr ausgeben, 7,3% sogar 1'000 Franken oder mehr. Ein besonders beliebtes Geschenk dabei gibt es auch: Für rund die Hälfte (50,2%) gehören Smartphones, Tablets oder Laptops zu den diesjährigen Weihnachtsgeschenken, ob zum Verschenken oder auf der eigenen Wunschliste. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von refurbed, dem führenden Online-Marktplatz für generalüberholte Produkte in Europa. Die Umfrage beleuchtet auch, was mit dem bisherigen Gerät passiert, wenn ein neues unter dem Baum liegt: Es wird einfach ausgetauscht und landet in der Schublade.Mehrheit plant mit 100 bis 500 Franken - manche greifen deutlich tiefer in die TascheLaut der Umfrage im Auftrag von refurbed* plant je rund ein Viertel der Befragten zwischen 100 und 249 Franken (26,5%) beziehungsweise zwischen 250 und 499 Franken (26,2%) für Weihnachtsgeschenke ein.Es geht aber auch noch mehr: 10,8% wollen zwischen 500 und 749 Franken ausgeben, 5,1% zwischen 750 und 999 Franken und 7,3% 1'000 Franken oder mehr. Nur 13,5% kommen mit weniger als 100 Franken aus, 5,3% planen keine Ausgaben für Weihnachtsgeschenke, ebenso viele sind noch unentschieden.Mit Akku unterm Baum: Smartphone, Tablet & Co. gehören für viele zum FestAuch was unterm Weihnachtsbaum liegen soll, haben viele Schweizer:innen schon klar vor Augen - und zwar, was sie selbst verschenken oder was sie auf ihren Wunschzettel schreiben:Mehr als ein Viertelder Befragten (27%) wollen ein elektronisches Gerät wie ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop verschenken, 23,2% wünschen sich selbst eines.Für rund 38% spielen elektronische Geräte in diesem Jahr bei den Weihnachtsgeschenken jedoch keine Rolle.Neues Gerät geschenkt, obwohl ein Funktionierendes in Gebrauch ist - was dann?Bekämen die Befragten zu Weihnachten ein neues Smartphone, Tablet oder einen neuen Laptop geschenkt, würden fast ein Drittel der Befragten (31,6%) das bisherige Gerät als Ersatzgerät behalten. 10,4% würden es sogar aufbewahren, auch wenn sie es nicht mehr nutzen. Damit verbliebe das alte, aber noch voll funktionsfähige Gerät bei insgesamt 42% der Befragten im eigenen Haushalt.Immerhin rund 45 % der Befragten würden ihrem bisherigen Gerät dagegen ein zweites Leben ermöglichen: 22,7% würden es an Familie oder Freunde weitergeben, 16,3% verkaufen, etwa über eine Online-Ankaufsplattform, und 6,1% spenden. Zu einer Recycling- oder Sammelstelle bringen würden es allerdings nur 7,3% der Befragten.«Ein refurbished Gerät macht genauso viel Freude»«Smartphone, Tablet oder Laptop gehören für viele zu Weihnachten einfach dazu. Entscheidend ist, dabei bewusst zu handeln», sagt Kilian Kaminski, Co-Founder von refurbed. «Wer Elektronik verschenkt, muss nicht zwangsläufig zum Neugerät greifen: Ein refurbished Gerät macht genauso viel Freude und schont Ressourcen. Und wer selbst ein neues Gerät auspackt, sollte das alte nicht einfach in der Schublade verschwinden lassen, sondern zum Beispiel an einen Refurbisher verkaufen. So kann es professionell generalüberholt ein zweites Leben bekommen.»Weniger Elektroschrott dank RefurbishmentWer Elektronik verschenken möchte, muss nämlich nicht zwingend einen Neukauf vornehmen:Laut dem Rechenmodell zur Ökobilanzierung von refurbed (in Zusammenarbeit mit Fraunhofer Austria entwickelt) fallen bei einem refurbished Smartphone durchschnittlich 76% weniger Elektroschrott an als bei einem Neugerät, bei Laptops 89% und bei Tablets sogar 96%. Wer ein altes, ausrangiertes Gerät dem Refurbishment-Prozess zuführt, z.B. über Trade-In-Programme, unterstützt die Kreislaufwirtschaft, hilft aktiv beim Ressourcen-Sparen und bekommt sogar noch etwas Geld (abhängig vom Zustand des Geräts und des Alters).*Die Befragung wurde von Appinio im Auftrag von refurbed vom 27. Oktober bis 6. November 2026 unter 1000 Personen ab 18 Jahren in der Schweiz durchgeführt, quotiert nach Alter und Geschlecht.Weitere Informationen zu refurbed: www.refurbed.chÜber refurbed:\u2028 refurbed ist der führende Online-Marktplatz für generalüberholte Produkte in Europa und bietet ein 360-Grad-Angebot für alle Bereiche des Wohnens, Arbeitens und der Freizeit. Aktuell führt der Marktplatz rund 65.000 professionell rundum erneuerte Produkte mit mindestens zwölf Monaten Garantie - von Smartphones, Laptops und Tablets über Haushalts-, Sport- und Freizeitgeräte bis hin zu professionell generalüberholten Produkten für Mobilität und Familie.Ziel des 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründeten Unternehmens ist es, den Konsum in ganz Europa dauerhaft zu verändern. Das Geschäftsmodell zahlt mit der Verlängerung der Nutzungsdauer hochwertiger Produkte durch Refurbishment direkt auf die Nachhaltigkeit beim Alltagskonsum ein und trägt automatisch dazu bei, den globalen E-Waste-Strom zu verringern. refurbed engagiert sich zudem auch aktiv in diversen Projekten zur Eindämmung von Elektroschrott.refurbed ist in 24 europäischen Ländern aktiv, dazu gehören Deutschland, Österreich, Schweden, Italien, Irland, Niederlande, Dänemark, Belgien, Finnland, Portugal, Tschechien und mit der jüngsten Expansionsphase auch in der Schweiz, Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen, Estland, Lettland, Bulgarien und Luxemburg. Das Unternehmen beschäftigt in allen Ländern rund 300 Mitarbeitende.www.refurbed.chPressekontakt:THE MARIA AGENCYMaria Pinzger & Marlies Hebler\u2028Franz-Joseph-Strasse 4880801 München, Deutschland+49 89 45 248 480refurbed@the-maria-agency.comOriginal-Content von: refurbed Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104303/100943657