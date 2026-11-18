Die kanadische Hospitality-Marke dehnt ihr Portfolio auf mehr als 33 Länder und über 500 Städte aus und führt mit KOZE Privé exklusive Mitgliedervorteile ein.

KOZE Stays kündigt eine umfangreiche internationale Expansion an, im Zuge derer das sorgfältig zusammengestellte Portfolio auf mehr als 1.200 Objekte weltweit anwachsen soll. Das Unternehmen beschreitet seit acht Jahren einen dynamischen Wachstumspfad und will nun seine etablierte Präsenz in Mont-Tremblant und den Laurentiden nutzen, um seine Ambitionen im internationalen Gastgewerbe zu verfolgen.

Das erweiterte Portfolio umfasst Alpenchalets in Frankreich und der Schweiz, Villen an der Riviera nahe Monaco, Residenzen am Comer See, private Retreats auf St. Barth sowie Häuser auf Dubais Palm Jumeirah. Mit diesen Objekten, die über The KOZE Collection verfügbar sind, dehnt die Marke ihre Reichweite auf einige der begehrtesten Destinationen der Welt aus.

Kanadische Wurzeln, internationale Ambitionen

"Gäste, die ihren Aufenthalt bei uns in Mont-Tremblant schätzen, sollten auch ihre nächste Reise bei uns buchen und sich darauf verlassen können, dass sie überall den gewohnten KOZE-Standard vorfinden ganz gleich, ob es nach Verbier, St. Barth oder an den Comer See geht", so Jeffery Khoury, Gründer und CEO von KOZE Stays. "Genau darum geht es bei dieser Expansion: ein Name, dem Sie vertrauen, wo auch immer die Reise hingeht."

KOZE Stays hat bereits mehr als 20.000 Aufenthalte vermittelt, wobei 96,4 Prozent der Gästebewertungen mit fünf Sternen ausfallen.

Herr Khoury gilt in der Branche als anerkannte Stimme. Seine Einschätzungen zu Hospitality, Wirtschaft und der Zukunft des Managements von Ferienvermietungen wurden in über 15 Forbes-Artikeln und Expertenpanels veröffentlicht. Dazu wurde er kürzlich im Forbes Executive Spotlight vorgestellt: "Jeffery Khoury Is Taking Canada's Short-Term Rental Expertise to the World" ("Jeffery Khoury bringt Kanadas Expertise im Bereich Kurzzeitvermietung in die Welt").

Einführung von KOZE Privé

Parallel zu seiner internationalen Expansion führt KOZE KOZE Privé ein ein exklusives Programm mit Mitgliedervorteilen, das treuen Gästen Anreize bietet, immer wieder bei KOZE zu buchen.

Über drei Mitgliedschaftsstufen Essentiel, Signature und Élite profitieren Mitglieder von Prämien bei qualifizierten Direktbuchungen, ausgewählten exklusiven Angeboten sowie einem kostenlosen Early Check-in und Late Check-out, sofern verfügbar und bestätigt. Mit jedem weiteren abgeschlossenen Aufenthalt, der die Teilnahmebedingungen erfüllt, steigen die Mitgliedervorteile. So entsteht eine noch persönlichere Beziehung zwischen KOZE und seinen wiederkehrenden Gästen.

Entdecken Sie KOZE Privé unter kozestays.com/prive.

Entdecken Sie The Private Collection unter kozestays.com/collections.

Über KOZE Stays

KOZE Stays ist ein kanadisches Unternehmen für die Vermietung von Ferienunterkünften und Immobilienverwaltung, dessen Ursprung in Mont-Tremblant und den Laurentiden liegt. Das internationale Portfolio aus Chalets, Villen, Privatresidenzen und Ferienhäusern ist auf persönliche Gastfreundschaft und langfristige Beziehungen zu Gästen und Immobilieneigentümern ausgerichtet.

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