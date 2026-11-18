FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch nach seiner Stabilisierung vom Vortag wieder deutlicher unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0979 Dollar gehandelt - ein etwas weniger als am Vorabend und nur knapp über ihrem Jahrestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0989 Dollar festgesetzt. An den Vortagen war es für den Euro bereits merklich abwärts gegangen.

Zuletzt fehlte am Devisenmarkt eine klare Richtung. Die etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze vom Oktober stützten den Dollar am Dienstag nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet gesunken.

Die Experten der Landesbank Helaba halten es jedenfalls für verfrüht, auf eine Erholung des Euro zu setzen. Das Indikatorenbild sei getrübt und zu einer deutlich überverkauften und korrekturbedürften Marktlage sei es bislang nicht gekommen, schrieben sie am Morgen.

Die Experten der Commerzbank verweisen in ihrem Morgenkommentar auf die Zinserwartungen für die USA und die Eurozone. Für die Vereinigten Staaten seien bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist, während die Commerzbank-Volkswirte nur mit zwei Zinsschritten rechnen - genau wie für den Euroraum. Kurzfristig könnte der Euro gegenüber dem US-Dollar gestützt werden, schrieben sie. Im kommenden Jahr dürfte die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar nach ihrer Einschätzung jedoch weiter abwerten./stw/stk