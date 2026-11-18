WIESBADEN (ots) -Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, September 2026+0,8 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)+11,2 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Reichweite des Auftragsbestands, September 20268,9 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 11,2 % höher.Die positive Entwicklung des Auftragsbestands im September 2026 ist auf die Anstiege im Maschinenbau (saison- und kalenderbereinigt +1,4 % zum Vormonat) und in der Automobilindustrie (+1,9 %) zurückzuführen.Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im September 2026 gegenüber August 2026 um 1,4 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland war um 0,5 % höher.Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat im September 2026 um 0,9 %, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern um 0,6 % und im Bereich der Konsumgüter um 1,1 %.Reichweite des Auftragsbestands auf 8,9 Monate gesunkenIm September 2026 ging die Reichweite des Auftragsbestandes auf 8,9 Monate (August 2026: 9,0 Monate) zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank die Reichweite im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 Monate (August 2026: 4,6 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite unverändert bei 12,6 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 4,3 Monaten.Die Reichweite gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz und ohne neue Auftragseingänge mit dem Abarbeiten der vorhandenen Aufträge ausgelastet wären. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2021 wird dabei als Basis des Index verwendet und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2021 = 100). Die Saison- und Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der "Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.Weitere Informationen:Ergebnisse in tiefer Gliederung können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden (42155-0004 Auftragsbestandsindizes und 42113-0001 Reichweiten des Auftragsbestandes).Die Ergebnisse zum Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Konjunkturindizes, SaisonbereinigungTelefon: +49 611 75 3006www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6392710