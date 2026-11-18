Hamburg (ots) -- 48 Prozent der Kommunikationsleiter setzen intern Technologien zur personalisierten Kundenansprache ein.- 41 Prozent erfassen systematisch öffentliche Meinungsäußerungen ("Social Listening").Technologisch haben viele Kommunikationsabteilungen bereits die Grundlagen gelegt, um mehr Wirkung zu erzielen: Rund die Hälfte verfügt über die Fähigkeit, ihre Kommunikation zu personalisieren. Zudem verfügen 30 Prozent der Kommunikationschefs über Predictive Analytics, um künftige Ereignisse vorherzusagen. Etwa jede vierte Kommunikationsabteilung nutzt außerdem Attribution Modelling, um relevante Kanäle entlang der Customer Journey zu identifizieren. Das sind Ergebnisse der IMPACT-Studie, für die 300 Vorstände und Geschäftsführer sowie 200 Entscheider aus Marketing und Unternehmenskommunikation in der DACH-Region befragt wurden.Auch bei der Automatisierung von Marketingprozessen, der Kundenpflege per CRM und im Social Listening haben zahlreiche Kommunikationsabteilungen bereits eigene Fähigkeiten entwickelt. Dort muss nicht mehr auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Durch generative KI werden in vielen Kommunikationsabteilungen zudem Texte und Bilder erstellt. Die Basis für wirkungsorientiertes Arbeiten ist also da. "In vielen Kommunikationsabteilungen geht es deshalb nicht mehr darum, schnell Technologie zu adaptieren. Viele Abteilungen haben bereits viel zu bieten", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der PER Group. Entscheidend ist jedoch, wofür Tools und Fähigkeiten eingesetzt werden. "Kommunikationschefs müssen nun dafür sorgen, dass die einzelnen Anwendungen auch zusammenspielen", so Dr. Roland Heintze. "Wer zum Beispiel Daten aus Social Listening und Kundenmanagement zusammenführt, kann seine Zielgruppen besser verstehen und die Kommunikation noch gezielter ausrichten."Deshalb verändern sich die Anforderungen an die Führungskräfte. Statt vor allem Botschaften, Kanäle und Inhalte zu verantworten, müssen Kommunikationschefs Strategie, Daten und Technologie stärker miteinander verbinden. Ziel ist es, nicht nur die Effizienz einzelner Maßnahmen zu erhöhen, sondern auch ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg nachvollziehbar zu machen. "Führungskräfte müssen künftig wissen, welche Daten und Technologien sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen", so Heintze. "Erst wenn die Prozesskette in der Kommunikation nicht mehr vorzeitig abbricht, bevor Wirkung erzielt wird, können Kommunikationschefs die Beweislücke schließen und den Beitrag ihrer Abteilung zum Unternehmenserfolg belegen."Interviews und HintergrundgesprächeDr. Roland Heintze steht für Interviews und Hintergrundgespräche zur IMPACT-Strategy zur Verfügung. Mögliche Themen sind der messbare Wertbeitrag von Unternehmenskommunikation, Kommunikation als C-Level-Funktion, Impact statt Output sowie die Frage, wie Kommunikation, Daten, Insights, KI und Technologie künftig zusammenspielen müssen.Über die StudieDie IMPACT-Studie 2026 der PER Group untersucht, wie Vorstände, Geschäftsführer sowie Entscheider aus Marketing und Unternehmenskommunikation den Wertbeitrag, die strategische Einbindung und den Wirkungsnachweis der Unternehmenskommunikation einschätzen. Für die repräsentative Online-Befragung wurden 300 Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt: 100 Vorstände und Geschäftsführer (C-Level) sowie 200 Entscheidungsträger aus Marketing und Unternehmenskommunikation.Über die PER GroupMehr Kommunikation - aber nicht mehr Wirkung. Mehr Daten - aber nicht bessere Entscheidungen. Und mehr Technologie - aber nicht mehr Erfolg. Deshalb verbindet die PER Group als Netzwerk spezialisierter Impact Architects Kommunikation, Daten und Technologie zu Impact Architectures, die messbar auf die Ziele von Unternehmen einzahlen.Less Noise. More Impact.Pressekontakt:PER GroupDr. Roland HeintzeE-Mail: roland.heintze@per-group.comTelefon: +49 40 253185-111Ludwig-Erhard-Straße 37D-20459 Hamburgwww.PER-Group.comOriginal-Content von: PER Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183275/6392708