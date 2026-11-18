WIESBADEN (ots) -Rückgänge vor allem im Produzierenden Gewerbe, Handel, Verkehr und Gastgewerbe - Zuwächse bei öffentlichen Dienstleistern, Erziehung und GesundheitErwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2026-0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)0,0 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)-0,5 % zum VorjahresquartalIm 3. Quartal 2026 waren rund 45,67 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 57 000 Personen beziehungsweise 0,1 %. Seit dem 2. Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt ebenfalls um jeweils 0,1 % gegenüber dem jeweiligen Vorquartal gesunken.Ohne Bereinigung um saisonale Effekte sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2026 um 19 000 Personen (0,0 %). Im Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war dagegen noch ein leichter saisonaler Anstieg der Erwerbstätigkeit um 36 000 Personen (+0,1 %) zu verzeichnen.Weiterer Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem VorjahrIm Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 3. Quartal 2025 um 222 000 Personen (-0,5 %). Damit setzte sich der Rückgang der Erwerbstätigkeit mit gleichbleibendem Tempo fort (2. Quartal 2026 gegenüber 1. Quartal 2026: -211 000 Personen; -0,5 %).Unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen DienstleistungsbereichenDie Erwerbstätigenzahl in den Dienstleistungsbereichen war im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal weiterhin leicht rückläufig (-39 000 Personen; -0,1 %). Dabei entwickelte sich die Beschäftigung innerhalb der Dienstleistungsbereiche unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit setzte seinen langjährigen Aufwärtstrend fort und wuchs deutlich um 172 000 Personen (+1,4 %). Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleister war nur ein kleines Plus von 1 000 Personen (+0,1 %) zu verzeichnen. Dagegen ging im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Zahl der Erwerbstätigen weiter zurück, und zwar um 113 000 Personen (-1,1 %). Bei den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften gehört, sank die Zahl der Beschäftigten um 53 000 Personen (-0,9 %). Im Bereich Information und Kommunikation nahm die Beschäftigung um 25 000 Personen (-1,6 %) ab. Im Bereich Sonstige Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) gab es ein Minus von 24 000 Personen (-0,8 %).Abwärtstrend im Produzierenden Gewerbe setzt sich fortAußerhalb der Dienstleistungsbereiche sank die Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich, und zwar um insgesamt 183 000 Personen (-1,7 %). Im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl erneut kräftig (-164 000 Personen; -2,1 %). Im Baugewerbe sank die Beschäftigung ebenfalls, und zwar um 12 000 Personen (-0,5 %) und in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei nahm sie um 7 000 Personen (-1,2 %) ab.Weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und weniger SelbstständigeIm 3. Quartal 2026 setzte sich der Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Beschäftigungsverluste gab es auch bei der Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum 3. Quartal 2025 um 167 000 (-0,4 %) auf 42,07 Millionen Personen. Auch die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger ging weiter zurück. Ihre Zahl sank im Vorjahresvergleich um 55 000 Personen (-1,5 %) auf 3,60 Millionen.Arbeitsvolumen geht um 0,3 % zurückDie durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person stiegen nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 3. Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,1 % auf 340,7 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus der gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den gestiegenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person - sank im gleichen Zeitraum auf 15,6 Milliarden Stunden (-0,3 %).Erwerbstätigenzahlen in der EUNach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 13. November 2026 stieg die nach europäisch harmonisierten Methoden berechnete Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2026 in den 27 Staaten der Europäischen Union (EU) und im Euroraum jeweils durchschnittlich um 0,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal.Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen:Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 3. Quartal 2026 wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse ab dem 1. Quartal 2026 im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) überarbeitet. Aus der Neuberechnung resultieren für die vierteljährlichen Erwerbstätigenzahlen keine Änderungen der Vorjahresveränderungsraten.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der saisonbereinigte Vergleich zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen dem Vergleich des aktuellen Niveaus mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.Saisonbereinigte Ergebnisse ermöglichen den Vergleich aufeinanderfolgender Quartale, ohne dass regelmäßig wiederkehrende saisonale Einflüsse - etwa durch Witterung - das Bild verzerren. Nicht saisonbereinigte Ergebnisse bilden dagegen die tatsächliche Entwicklung im jeweiligen Berichtsquartal ab.Das dem Quartalsergebnis zugrunde liegende Inlandskonzept zählt die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland, unabhängig davon, ob sie im In- oder Ausland wohnen und welche Staatsangehörigkeit sie haben.Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit und zum Arbeitsvolumen beruhen auf unterschiedlichen statistischen Grundlagen. Während die Erwerbstätigenzahl auf Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung des Statistischen Bundesamtes basiert, werden für die Berechnung des Arbeitsvolumens durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zusätzlich Angaben zu den geleisteten Arbeitsstunden je erwerbstätiger Person herangezogen. Der Vergleich der Erwerbstätigenentwicklung in Deutschland mit der Entwicklung in der Europäischen Union und im Euroraum nimmt Bezug auf Ergebnisse von Eurostat. Die europäischen Ergebnisse werden nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) auf Grundlage der Daten der Mitgliedstaaten ermittelt.Erwerbstätige werden nach dem Erwerbsstatuskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Danach gilt als erwerbstätig, wer in der Berichtsperiode mindestens eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet hat oder selbstständig tätig war. Als erwerbslos gilt, wer nicht erwerbstätig ist, aktiv Arbeit sucht und kurzfristig für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung steht.Weitere Informationen:Eine Tabelle mit Quartalsergebnissen zur Zahl der Erwerbstätigen im Inland nach Wirtschaftsbereichen ab 2020 bietet die Themenseite "Erwerbstätigkeit" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Gesamtwirtschaftliche Daten zu Erwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind in den Tabellen 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale) und 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Daten zu Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen und zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen stehen in der Tabelle 81000-0016 (Quartale).Über die Entwicklung der Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe im 1. Halbjahr 2026 informiert die Pressemitteilung Nr. N057 vom 14. August 2026.Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt in seinem Internetangebot auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht von Vorausberechnungen der künftigen Zahl an Erwerbspersonen über Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt. Eine weitere Sonderseite (www.destatis.de/rente) beleuchtet das Thema Rente und Alterssicherung.Ergebnisse zum Arbeitsmarkt sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal präsentiert das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:ErwerbstätigkeitTelefon: +49 611 75 4868www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6392707