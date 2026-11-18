WIESBADEN (ots) -Baugenehmigungen im Neubau im 1. bis 3. Quartal 2026 zum Vorjahreszeitraum:+8,0 % bei Wohnungen in Wohngebäuden insgesamt+4,8 % bei Einfamilienhäusern+17,7 % bei Zweifamilienhäusern+9,3 % bei Wohnungen in MehrfamilienhäusernIm September 2026 wurde in Deutschland der Bau von 20 800 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 14,8 % oder 3 600 Baugenehmigungen weniger als im September 2025. Dabei sank die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 19,9 % oder 4 200 auf 16 800. Der Rückgang ist auch auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im September 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,8 % oder 500 auf 4 000. Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Baugenehmigungen häufig nicht in den Berichtsmonat ihrer Erteilung, sondern durch Nachmeldungen der Baubehörden erst später in die Statistik einfließen.1. bis 3. Quartal 2026: Aufwärtstrend bei neuen Wohngebäuden hält anIn den ersten drei Quartalen 2026 wurden in Deutschland Baugenehmigungen für 190 200 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden erteilt. Das waren 8,4 % oder 14 700 Wohnungen mehr als in den ersten drei Quartalen 2025.In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im 1. bis 3. Quartal 2026 insgesamt 154 000 Wohnungen genehmigt, das waren 8,0 % oder 11 400 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 4,8 % (+1 600) auf 34 900. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen um 17,7 % (+1 700) auf 11 100 zu. In Mehrfamilienhäusern genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 101 800 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 9,3 % (+8 600) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen sank dagegen um 8,0 % auf 6 200 Wohnungen (-500).In neuen Nichtwohngebäuden wurden in den ersten drei Quartalen 2026 insgesamt 3 200 Wohnungen (+3,1 %; +100) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden im 1. bis 3. Quartal 2026 insgesamt 33 100 Wohnungen genehmigt, das waren 10,8 % oder 3 200 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.Methodische Hinweise:Die Angaben basieren auf den im Oktober bei den Statistischen Ämtern der Länder vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für den aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über bereits in der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht rechtzeitig eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer Berichtsmonate ein. Über die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informieren der Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel "Digitalisierungspotenzial in der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Ergebnisse zum Thema Bauen sind auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:BautätigkeitTelefon: +49 611 75 2442www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6392706