München (ots) -- 57 Prozent der Gen Z wollen gründen.- Sechs von zehn befragten Gründern wären offen für eine Firmenübernahme.- Gegründet wird oft als Side Hustle neben dem Job, mit KI und über das eigene Netzwerk.Der Generation Z wird oft mangelnde Leistungsbereitschaft nachgesagt. Beim Thema Unternehmertum zeigt sie das Gegenteil: 57 Prozent der Gen Z in Deutschland möchten im Laufe ihrer Karriere ein eigenes Unternehmen gründen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Censuswide im Auftrag von LinkedIn in Deutschland. Über alle Altersgruppen hinweg sind es 29 Prozent, bei den Babyboomern nur 8 Prozent. 42 Prozent der Gen Z planen konkret, in den nächsten drei Jahren ein Unternehmen oder Nebengewerbe zu starten. Eine zweite LinkedIn-Umfrage unter Gründern zeigt zudem: Viele können sich vorstellen, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Und die meisten haben mehr als eine Einkommensquelle.Nachfolge: Übernahme als Weg ins UnternehmertumFür den Mittelstand, in dem laut KfW-Nachfolge-Monitoring vielerorts Nachfolger fehlen, ist diese Offenheit ein ermutigendes Signal. Von 1.000 befragten Gründern und Inhabern kleiner Unternehmen (unter 50 Beschäftigte) würden 33 Prozent lieber ein bestehendes Unternehmen übernehmen als neu gründen, weitere 27 Prozent finden beide Wege gleich attraktiv."Sechs von zehn befragten Gründerinnen und Gründern wären offen dafür, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Gleichzeitig suchen viele Mittelständler eine Nachfolge", sagt Barbara Wittmann (https://www.linkedin.com/in/wittmannbarbara/), Country Managerin DACH bei LinkedIn. "Die Menschen und die Möglichkeiten sind also da, sie müssen nur zueinanderfinden. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist dieser Unternehmergeist eine große Chance."Gründungslust: Freiheit schlägt Gehalt49 Prozent aller Befragten sehen heute mehr Möglichkeiten, zu gründen, als vor fünf Jahren, bei der Gen Z 58 Prozent. Von allen, die mehr Möglichkeiten sehen, nennen 55 Prozent als Grund Social Media und digitale Plattformen, über die sich Kunden leichter erreichen lassen. Attraktiv macht das Unternehmertum vor allem Selbstbestimmung: mehr Freiheit, Dinge auf die eigene Art zu machen (43 Prozent), mehr Kontrolle über Arbeitszeit und -weise (40 Prozent) und Leidenschaft für ein eigenes Thema (39 Prozent). Höhere Verdienstchancen folgen erst auf Platz vier (29 Prozent), bei der Gen Z spielen sie eine größere Rolle (38 Prozent). Unattraktiv finden das Unternehmertum nur 5 Prozent der Gen Z, aber 16 Prozent aller Befragten und 25 Prozent der Babyboomer. 21 Prozent der Gen Z wollen schon in den nächsten zwölf Monaten gründen (alle Befragten: 15 Prozent).Side Hustle: Ein Job ist nicht genugIn der Gründer-Umfrage ist mehr Flexibilität mit 37 Prozent das häufigste Gründungsmotiv, gefolgt vom Widerstand gegen eine Rückkehr ins Büro (32 Prozent) und höherem Verdienst (31 Prozent). Bei den 25- bis 34-jährigen Gründern ist der Widerstand gegen die Büropflicht mit 40 Prozent sogar das häufigste Motiv. 64 Prozent haben mehr als eine Einkommensquelle, nur 16 Prozent sehen das Unternehmertum als ihren primären Karriereweg."Nicht jede Gründung muss gleich zum Hauptberuf werden. Wer neben dem Job gründet, kann eine Geschäftsidee unter realen Marktbedingungen testen und erste Kunden gewinnen. Mein Rat: klein anfangen, früh mit potenziellen Kunden sprechen und klare zeitliche sowie finanzielle Grenzen setzen", sagt Peter-Georg Lutsch (https://www.linkedin.com/in/petergeorglutsch/), Gründer der Plattform Sidepreneur.de.KI senkt Einstiegshürden, berufliches Netzwerk gewinnt an Bedeutung97 Prozent der befragten Gründer setzen KI in mindestens einem Bereich ein. 14 Prozent der KI-Nutzer hätten ohne KI nach eigener Einschätzung nicht gegründet, weitere 23 Prozent erst später. Founder, für die KI beim Start oder in der Führung ihres Unternehmens wichtig ist, nennen als Nutzen vor allem neue Angebote (28 Prozent), mehr Kunden ohne größeres Team (26 Prozent) und einen Start mit weniger Kapital (25 Prozent). Bei wichtigen Geschäftsentscheidungen vertrauen die befragten Gründer aber vor allem Menschen und verlässlichen Quellen, unter anderem Wirtschafts- und Fachmedien (32 Prozent), anderen Unternehmern (32 Prozent), Kursen und Büchern (31 Prozent) und dem beruflichen Netzwerk (28 Prozent). KI-Tools landen mit 14 Prozent auf dem letzten Platz. Für den Aufbau des eigenen Unternehmens spielt das berufliche Netzwerk dagegen eine zentrale Rolle: 66 Prozent sagen, es sei wichtig gewesen, um ihr Unternehmen zu gründen oder wachsen zu lassen. Und 81 Prozent erwarten, dass ein starkes berufliches Netzwerk an Wert gewinnt, je größer die Rolle von KI wird.Barbara Wittmann (https://www.linkedin.com/in/wittmannbarbara/) ergänzt: "Für eine neue Generation von Gründerinnen und Gründern baut Technologie traditionelle Hürden ab und macht es leichter, aus einer Idee ein Unternehmen zu machen. KI hilft auch Gründerinnen und Gründern mit weniger technischem Know-how, schneller voranzukommen. Doch Technologie ist nur ein Teil der Erfolgsformel. Unsere Studie zeigt: Je mehr KI im Tagesgeschäft unterstützt, desto wertvoller werden das eigene Netzwerk, der Ruf, den man sich aufbaut, und die Menschen, an die man sich mit Fragen wenden kann."Vom Creator zum Unternehmer65 Prozent der befragten Gründer sagen, sie hätten selbst zum Content Creator werden müssen. 66 Prozent bauen gezielt eine persönliche Marke auf, um ihr Unternehmen voranzubringen, 68 Prozent sagen, diese mache ihr Unternehmen glaubwürdiger. Ebenfalls 68 Prozent halten einen authentischen Auftritt online für genauso wichtig wie den persönlichen Kontakt. Und für 65 Prozent sind Marke und Ruf entscheidend, um ihre Ziele in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erreichen. In der repräsentativen Umfrage sagen 31 Prozent der Gen-Z-Befragten, die mehr Gründungschancen sehen, der eigene Ruf könne zum Geschäft werden.Linda Weise (https://www.linkedin.com/in/linda-weise-372286317/) hat diesen Weg genommen: Die 17-Jährige startete mit Lerninhalten in den sozialen Medien. Sie entwickelte den "Traumnoten Trainer", gründete mit 16 ein Bildungsunternehmen und erreicht heute Hunderttausende Schüler. "Ich wollte nicht warten, bis ich mit der Schule fertig bin. Unsere Generation hat die Möglichkeit, schon früh gehört zu werden und etwas auf der Welt zu bewegen. Mir geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und meiner Generation Mut zu machen, ihre Zukunft selbst zu gestalten", sagt Weise.Wachstum 2027: Beziehungen statt neue StellenFür 2027 setzen die Gründer eher auf Vorsicht: 17 Prozent nennen Effizienz und Profitabilität als wichtigsten Hebel, 14 Prozent Kostensenkung und Liquidität, nur 9 Prozent Neueinstellungen. Fast ebenso viele wie auf Effizienz setzen auf ihr Netzwerk, um neue Kunden und Partner zu finden (16 Prozent).Über die UmfragenCensuswide befragte im Auftrag von LinkedIn vom 9. bis 19. Oktober 2026 2.000 Menschen in Deutschland, repräsentativ für die Bevölkerung. In einer separaten Befragung vom 6. bis 15. Oktober 2026 wurden 1.000 Gründer und Inhaber von Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten befragt.Über LinkedInMit über 1,4 Milliarden Mitgliedern weltweit und über 33 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen Menschen aus der Arbeitswelt und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.Unseren Kunden aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeitende und potenzielle Mitarbeitende sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.Mit LinkedIn Pulse (vormals Economic Graph) zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.Pressekontakt:Henning Dorstewitz | hdorstewitz@linkedin.com | +49 151 7230 6924Pricilla Tekbas | pricilla.tekbas@tonka-pr.com | +49 176.7388.2187Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49 176 747 17519Original-Content von: LinkedIn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64022/6392705