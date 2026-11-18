Unter Startups gibt es den Trend des Roll-ups, wobei sie etablierte Betriebe einer Branche übernehmen und bündeln. Das Vorgehen ist an sich nicht neu, doch jetzt kommt KI mit ins Spiel, die die Zusammenführung der Firmen erleichtern soll. Tausende Mittelständler:innen suchen Nachfolger:innen. Immer mehr Startups nutzen diese Gelegenheit, übernehmen etablierte Unternehmen und wollen sie mithilfe von KI effizienter machen. Auch Venture-Capital-Investor:innen ...

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