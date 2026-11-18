Bockhorn/ Erding (ots) -Reisende in Deutschland verlieren jährlich wertvolle Zeit und Geld bei der Suche nach dem richtigen Flughafenparkplatz: park-and-fly.de bietet ab sofort eine kartenbasierte Lösung, die erstmals alle 586 Parkangebote an 17 deutschen Flughäfen übersichtlich nach Anfahrtsweg, Preis und Service vergleichbar macht. Das neue Portal der Webmobilisten GmbH, die seit 2008 auf die Vermittlung von Flughafenparkplätzen spezialisiert ist, schließt damit eine spürbare Lücke im digitalen Reisemarkt. Nicht zuletzt am Flughafen Frankfurt, wo allein 119 Angebote verfügbar sind, schafft das Portal mit Kartenansicht und intelligenten Filtern erstmals echte Transparenz für Flugreisende.Die passenden Angebote rücken in den Fokus und erleichtern die Wahl. Dabei hebt park-and-fly.de Empfehlungen hervor, die unter anderem auf eigenen Daten zu Preis, Bewertungen und Buchungshäufigkeit beruhen. Jedes Angebot nennt Lage zum Flughafen, Transferzeit und Preis. Parken ist ab 24 Euro für acht Tage buchbar, ein Hotel mit Parken ab 112 Euro pro Doppelzimmer mit bis zu 22 Tagen Parken."Wer in Frankfurt aus über hundert Parkangeboten wählen soll, braucht keine längere Liste, sondern Orientierung", sagt Ralf Zmölnig, Geschäftsführer der Webmobilisten GmbH. "Auf der Karte sieht jeder sofort, welcher Platz auf seinem Weg liegt, und unsere Empfehlungen zeigen, wo andere Reisende besonders zufrieden waren. Wir vermitteln seit 2008 Parkplätze und Hotels mit Parken, diese Erfahrung steckt in der Auswahl."Über die Webmobilisten GmbHDie Webmobilisten GmbH mit Sitz in Bockhorn vermittelt seit 2008 Parkplätze und Hotels mit Parken an deutschen Flughäfen. Zum Portfolio gehören neben www.park-and-fly.de u.a. www.park-sleep-fly.de und loungebooking.com.KONTAKT - DE:Ralf ZmölnigGeschäftsführerWebmobilisten GmbHAm Hausacker 7, 85461 Bockhorn+4989122230630info@webmobilisten.deOriginal-Content von: Webmobilisten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73923/40000273