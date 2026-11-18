Emittent / Herausgeber: Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Rechtssache
German Bond Standard veröffentlicht: Branchenübergreifender Qualitätsstandard für KMU-Unternehmensanleihen
Frankfurt am Main, 18. November 2026 - Ein neuer Qualitätsmaßstab für klassische KMU-Unternehmensanleihen in Deutschland: Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) hat den German Bond Standard fertiggestellt und auf seiner Internetseite veröffentlicht. Mit dem ersten unabhängigen, branchenübergreifenden Qualitätsstandard für dieses Marktsegment werden konkrete Mindestanforderungen an die Finanzkraft von Emittenten, verbindliche Schutzklauseln für Anleihegläubiger und einheitliche Transparenzpflichten während der gesamten Laufzeit gebündelt. Zu den zentralen Anforderungen für Anleihen, die dem Standard entsprechen sollen, gehört die verpflichtende Bestellung eines Treuhänders beziehungsweise gemeinsamen Vertreters bereits bei der Emission. Mit dem Standard will der Verband den deutschen KMU-Anleihemarkt als Finanzierungsplattform stärken.
Der German Bond Standard ist das Ergebnis eines über ein Jahr dauernden Entwicklungsprozesses, an dem eine außergewöhnlich breite Gruppe von Kapitalmarktexperten mitgewirkt hat. Dazu zählen Börsenplätze, Banken, Corporate-Finance-Berater, Medienvertreter, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Auch zahlreiche deutsche und internationale Investoren wurden in die Entwicklung einbezogen. Ihre Anforderungen bildeten eine wesentliche Grundlage für den neuen Standard. Dieser bündelt bewährte Anforderungen und Verpflichtungen in einem einheitlichen Regelwerk. Ziel ist es, die Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit von KMU-Anleihen für Investoren zu erhöhen. Mittelständler sollen dadurch von einem verbesserten Zugang zur Finanzierung über den Kapitalmarkt profitieren.
Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass der deutsche KMU-Anleihemarkt in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Qualitäten hervorgebracht hat und dadurch Vertrauen bei Investoren verloren gegangen ist.
"Der deutsche Mittelstand braucht einen leistungsfähigen Anleihemarkt als Ergänzung zur klassischen Bankenfinanzierung. Dafür müssen Investoren auf einen verlässlichen Rahmen vertrauen können. Mit dem German Bond Standard haben wir gemeinsam mit einer in dieser Breite wohl einzigartigen Gruppe von Kapitalmarktexperten einen konkreten Kriterienkatalog entwickelt, der maßgeblich auf den Anforderungen nationaler und internationaler Anleiheinvestoren beruht. Damit wollen wir Vertrauen zurückgewinnen und die Finanzierungsmöglichkeiten solider mittelständischer Unternehmen stärken. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Beteiligten. Ohne ihr Engagement wäre die Erarbeitung dieses unabhängigen, branchenübergreifenden Anleihemarktstandards nicht möglich gewesen", erklärt Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbands Kapitalmarkt KMU.
Klare Qualitätsanforderungen und Treuhänder von Beginn an
Der German Bond Standard definiert zunächst konkrete Mindestanforderungen an die Größe und Finanzkraft der Emittenten. So müssen Unternehmen mindestens zwei von drei Größenkriterien erfüllen: Umsatzerlöse von mehr als 100 Mio. EUR, eine Bilanzsumme von mehr als 75 Mio. EUR oder ein angestrebtes Anleihevolumen von mindestens 50 Mio. EUR.
Darüber hinaus sind zum Emissionszeitpunkt mindestens drei der folgenden fünf Finanzkennzahlen einzuhalten:
Ein wesentliches Merkmal ist die verpflichtende Bestellung eines Treuhänders beziehungsweise gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger bereits zum Zeitpunkt der Emission. Dieser soll während der gesamten Laufzeit die Interessen der Investoren vertreten und im vertraglich festgelegten Umfang die Einhaltung wesentlicher Verpflichtungen überwachen. Damit wird die Gläubigervertretung von Beginn an organisatorisch verankert und nicht erst im Fall wirtschaftlicher Schwierigkeiten eingerichtet.
Der vollständige German Bond Standard ist auf kapitalmarkt-kmu.de veröffentlicht.
Virtuelle Pressekonferenz am 19. November 2026 sowie auf mehreren Presseterminen auf dem Eigenkapitalforum
Link zur Anmeldung: https://www.appairtime.com/de/event/c9b0a4a5-45d9-42f9-bd37-c31c476db4ca?utm_campaign=event-invite&utm_medium=issuer-share&utm_source=interessenverband-kapitalmarktorientierter-kleiner-und-mittlerer-unter
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