Berlin (ots) -- vdp-Mitgliedsinstitute vergeben von Januar bis September 2026 Immobiliendarlehen in Höhe von 116,9 Mrd. EuroIn den ersten drei Quartalen 2026 summierten sich die ausgereichten Immobiliendarlehen von Mitgliedsinstituten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) auf 116,9 Mrd. Euro - ein Anstieg um 5,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: 110,4 Mrd. Euro). Dabei entfiel auf das dritte Quartal dieses Jahres ein Neugeschäftsvolumen von 36,5 Mrd. Euro - 0,6 % mehr als im Vorjahresquartal (Q3 2025: 36,3 Mrd. Euro). In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres standen mit 39,8 bzw. 40,6 Mrd. Euro allerdings noch etwas höhere Neugeschäftsvolumina zu Buche.Der Anstieg des Immobilienfinanzierungsneugeschäfts in den ersten drei Quartalen dieses Jahres resultierte aus der gestiegenen Vergabe sowohl von Wohn- als auch von Gewerbeimmobiliendarlehen. Finanzierungen für den Bau und den Erwerb von Wohnobjekten nahmen von Januar bis September 2026 um 4,0 % auf 72,7 Mrd. Euro zu (Q1-Q3 2025: 69,9 Mrd. Euro). Für das dritte Quartal allein beliefen sich die Zusagen für Wohnimmobiliendarlehen auf 22,6 Mrd. Euro und lagen damit 1,3 % höher als im Vorjahresquartal (Q3 2025: 22,3 Mrd. Euro), jedoch 9,2 % unterhalb des im direkten Vorquartal erzielten Neugeschäfts (Q2 2026: 24,9 Mrd. Euro).Gewerbeimmobiliendarlehen vergaben die Pfandbriefbanken in den ersten drei Quartalen dieses Jahres im Volumen von 44,2 Mrd. Euro - ein Anstieg um 9,1 % im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Mi t einem Neugeschäftsvolumen bei Darlehen für Gewerbeimmobilien von 13,9 Mrd. Euro war das dritte Quartal etwas finanzierungsärmer als die vorherigen zwei Quartale (Q1/Q2 2026: 14,6 / 15,7 Mrd. Euro)."Die spürbar gestiegenen Zinsen belasten sowohl die Preisentwicklung von Immobilien als auch das Finanzierungsgeschäft der Banken."Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer"Die Immobilienkreditvergabe der Pfandbriefbanken weist in diesem Jahr bislang eine positive Entwicklung auf. Die Dynamik des ersten Halbjahres hat im dritten Quartal allerdings nachgelassen", betonte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die spürbar gestiegenen Zinsen belasten sowohl die Preisentwicklung von Immobilien als auch das Finanzierungsgeschäft der Banken. Für das vierte Quartal erwarten wir ein verhaltenes Neugeschäft, so dass insgesamt für das Jahr 2026 von einer Seitwärtsbewegung auszugehen ist.""Die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer zu senken, wäre ein Ausgleich für die steuerliche Benachteiligung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums."Jens Tolckmitt, vdp-HauptgeschäftsführerAngesichts des im Berichtsquartal nachlassenden Finanzierungsneugeschäfts bei Wohnimmobilien verwies Tolckmitt darauf, dass Käufer selbstgenutzter Immobilien bei sonst gleichen Bedingungen gegenüber Käufern, die Immobilien vermieten, steuerlich im Nachteil seien. Umso wichtiger für den Wohneigentumserwerb als ein Element zur Linderung der Wohnungsknappheit wäre es, zumindest die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer zu senken. Dies würde einen Ausgleich für die im Vergleich zu Investitionen in Mietwohnungen bestehende steuerliche Benachteiligung der Bildung selbst genutzten Wohneigentums schaffen, so Tolckmitt."Wohnimmobilienfinanzierung: Mehrfamilienhäuser mit größtem WachstumMit 33,8 Mrd. Euro machten Darlehen für Ein- und Zweifamilienhäuser den größten Anteil des Neugeschäfts bei Wohnobjekten (72,7 Mrd. Euro) aus. Gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres stieg das Finanzierungsvolumen in diesem Segment um 1,8 %. Auf Eigentumswohnungen entfielen wie im Vorjahreszeitraum 15,5 Mrd. Euro. Mehrfamilienhäuser verbuchten mit 12,0 % den größten Zuwachs und erreichten in den ersten drei Quartalen 2026 ein Volumen von 19,6 Mrd. Euro. Die Vergabe von Darlehen für sonstige wohnwirtschaftliche Objekte blieb mit 3,8 Mrd. Euro etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: 3,7 Mrd. Euro).Gewerbeimmobilienfinanzierung: Handelsobjekte mit stärkstem AnstiegDer größte Anteil am gesamten Volumen an Gewerbeimmobiliendarlehen (44,2 Mrd. Euro) entfiel erneut auf Darlehen für Büroimmobilien. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres summierten sich diese auf 23,2 Mrd. Euro (Q1-Q3 2025: 20,7 Mrd. Euro). Auch Darlehen für Handelsobjekte legten von Januar bis September dieses Jahres zu gegenüber den ersten neun Monaten des vorigen Jahres und erreichten ein Volumen von 11,3 Mrd. Euro (Q1-Q3 2025: 9,6 Mrd. Euro). Die Darlehensvergabe für Hotels und Industriegebäude blieb mit 3,3 bzw. 0,9 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil, während Finanzierungen für sonstige gewerblich genutzte Objekte um 8,3 % zurückgingen und ein Volumen von 5,5 Mrd. Euro erreichten (Q1-Q3 2025: 6,0 Mrd. Euro).Darlehensbestand entwickelt sich gegenläufigDer Bestand an Wohnimmobiliendarlehen stieg im Vorjahresvergleich um 1,7 % auf 767,3 Mrd. Euro; das Neugeschäft führte hier damit zu einem moderaten Bestandszuwachs. Dagegen ging der Gewerbeimmobilienbestand um 3,3 % auf 276,3 Mrd. Euro zurück. Das Neugeschäft reichte damit weiterhin nicht aus, um die Tilgungen zu kompensieren. Insgesamt blieb der Bestand mit 1.043,6 Mrd. Euro um 0,3 % über dem Vorjahresniveau (30.09.2025: 1.040,2 Mrd. Euro).Die vollständigen Daten zum Immobilienfinanzierungsgeschäft der vdp-Mitgliedsinstitute sowie Tabellen und Grafiken zur freien Verwendung sind auf der vdp-Website erhältlich - unter diesem LINK (https://www.pfandbrief.de/kreditgeschaeft/).Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E dickhut@pfandbrief.deHorst BertramT +49 30 20915-380E bertram@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29608/6392744