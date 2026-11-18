Berlin (ots) -Wavytalk, die Expression-first Hair- und Beauty-Tech-Brand, bringt Profi-Styling noch näher zu dir: Zur Black Friday und Cyber Monday Saison 2026 gibt es ausgewählte Stylingtools mit bis zu 45 % Rabatt.Ob voluminöser Blowout, lässige Waves oder ein sleeker, polierter Look: Das Black Friday Line-up von Wavytalk umfasst fünf Styling-Essentials für unterschiedliche Haartypen, Styling-Vorlieben und Everyday-Routinen.Fünf Styling-Essentials zu exklusiven Black Friday Preisen- Steamlift Pro Dampf-Thermobürste: 75,97 EUR statt 129 EUR (41 % Rabatt). Ausgezeichnet mit dem CHIP High Light 2026 Award und dem NETZWELT Innovation Award (IFA 2026). Steamlift Pro kombiniert die innovative STEAMIQ Technologie mit Thermo-Styling für sichtbar glatteres, glänzenderes Haar und mühelos gepflegte Ergebnisse.- Blowout Boost Thermobürste: 40,58 EUR statt 64,99 EUR (38 % Rabatt). Die beheizte Bürste zaubert Blowouts mit Salon-Feeling auf trockenem Haar und sorgt dank einstellbarer Temperatur für Volumen und Form.- Power Wave Hair Waver: 49,99 EUR statt 89,99 EUR (44 % Rabatt). Mit den charakteristischen V-förmigen Heizplatten und einstellbarer Temperatur kreiert Power Wave definierte, lässige Waves mit extra Textur und Volumen.- Steam Sesh Dampf-Glätteisen: 56,97 EUR statt 89 EUR (36 % Rabatt). Steam Sesh verbindet STEAMIQ Technologie mit beheizten Stylingplatten für glatte, sleeke Looks und jede Menge Styling-Möglichkeiten.- Cool Curl Pencil Glätteisen: 49,99 EUR statt 79,99 EUR (37 % Rabatt). Der vielseitige Allrounder für alle, die ihrer täglichen Haarroutine ein Update gönnen wollen.Die Black Friday Angebote gibt es vom 19. bis 30. November 2026 auf Amazon.de Auf der offiziellen Wavytalk Website läuft die Aktion vom 5. November bis 6. Dezember 2026.Ob du deine Styling-Routine upgraden willst oder noch ein praktisches Weihnachtsgeschenk suchst: Die Wavytalk Black Friday Collection hat für jeden Look das passende Tool zum Saisonpreis.Jetzt die Angebote im Wavytalk Amazon Store (https://www.amazon.de/stores/page/85D89BA4-BF19-4E0B-B79A-474BEA359055?channel=2026BFCM-PR-HLD)entdecken oder direkt bei Wavytalk Deutschland (https://de.wavytalk.com/pages/sale?utm_medium=referral&utm_source=PR&utm_campaign=2026BFCMPR)vorbeischauen.Über WavytalkWavytalk ist eine Expression-first Hair- und Beauty-Tech-Brand, die High-Performance-Innovation für alle zugänglich macht und Kreativität, Selbstbewusstsein und Self-Care im Alltag stärkt.Mit mehr als 7 Millionen Kund:innen weltweit baut Wavytalk eine globale Community auf, die Haare jeden Tag zum mühelosen Ausdruck der eigenen Persönlichkeit macht. Von intelligentem Produktdesign bis zur Social Connection denkt Wavytalk neu, was Beauty-Tools können und wie sie sich in den Alltag einfügen.Pressekontakt:Holiday Luo+86 13534476331holiday@wavytalk.comOriginal-Content von: Harvest Innovation Technology Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182801/6392743