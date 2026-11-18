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Portugal gibt in Berlin den Ton an: PortugalFoods bringt das Beste portugiesischer Agrar- und Lebensmittelprodukte nach Deutschland



18.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Am 25. November entdecken potenzielle Käufer, Meinungsbildner und Medienvertreter in der portugiesischen Botschaft in Berlin portugiesische Lebensmittel und Getränke PORTO, Portugal, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Berlin wird bald Portugal kennenlernen. Am 25. November öffnet die portugiesische Botschaft in der deutschen Hauptstadt ihre Türen für eine Verkostung portugiesischer Agrar- und Lebensmittelprodukte, die von PortugalFoods, dem Verband, der mehr als 200 Unternehmen der Branche vertritt, organisiert wird. Die Initiative wird von der Botschaft und AICEP unterstützt und findet von 16:00 bis 19:00 Uhr statt. Die Veranstaltung bringt potenzielle Käufer, Meinungsbildner und Medienvertreter an einen Tisch, um die Bekanntheit und Sichtbarkeit portugiesischer Produkte in Deutschland zu stärken. Gleichzeitig will PortugalFoods die Qualität, Vielfalt und Innovationskraft der portugiesischen Agrar- und Lebensmittelbranche hervorheben und zeigen, wie der Sektor auf die Trends und Bedürfnisse von Verbrauchern und Branchenexperten reagiert. "Deutschland ist einer der anspruchsvollsten und wichtigsten Märkte für portugiesische Agrar- und Lebensmittelprodukte, und genau deshalb wollen wir bei denjenigen präsent sein, die Einfluss auf Kauf- und Konsumentscheidungen nehmen. Diese Initiative in der portugiesischen Botschaft in Berlin ermöglicht es uns, die Qualität, Vielfalt und Innovationskraft unserer Produkte zu präsentieren und ihre Positionierung und Anerkennung bei Fachleuten und Verbrauchern zu stärken", sagt Deolinda Silva, Geschäftsführerin von PortugalFoods. Deutschland ist eines der Hauptabnehmerländer für portugiesische Agrar- und Lebensmittelexporte. Im Jahr 2025 exportierte Portugal Agrar- und Lebensmittelprodukte im Wert von mehr als 412,9 Millionen Euro auf diesen Markt und zwischen 2016 und 2025 stiegen die Exporte um rund 120 %, was das Wachstumspotenzial und die Festigung der Präsenz portugiesischer Produkte im Land unterstreicht. Zu den wichtigsten Exportkategorien gehören: Getränke, Spirituosen und Essige, mit besonderem Schwerpunkt auf Weinen;

Früchte, Zitrusfrüchte und Melonenschalen, einschließlich Himbeeren;

Zubereitungen aus Gemüse, Obst oder anderen Pflanzenteilen, nämlich zubereitete oder konservierte Tomaten;

Ölsaaten und ölhaltige Früchte, verschiedene Getreidearten, Samen und Früchte, Industrie- oder Heilpflanzen, Stroh und Futter, einschließlich Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte, die hauptsächlich in der Parfümerie, Medizin oder als Insektizide, Parasitizide oder ähnliche Produkte verwendet werden. "Trotz der Bedeutung dieses Marktes besteht noch Spielraum, die Positionierung des nationalen Agrar- und Lebensmittelangebots zu verbessern und seine Bekanntheit bei Fachleuten und Verbrauchern zu steigern, damit die Exporte weiterhin nachhaltig wachsen", fügt Deolinda Silva hinzu. Bei der Veranstaltung am 25. November können die Gäste eine Auswahl portugiesischer Produkte entdecken und verkosten, darunter Wein, Apfelwein und Likör, Gebäck und Süßwaren, Wurstwaren, Käse, Olivenöl, Essig und Würzmittel, Mandelsnacks, Reis, Fertiggerichte, Fisch und Meeresfrüchte, Fischkonserven, alternative und free-from Produkte, Açaí und Mochis. Die Veranstaltung ist mehr als nur eine Verkostung; sie wurde als Plattform für Geschäftsentwicklung und Beziehungsaufbau konzipiert. Durch die Zusammenführung deutscher Medien, Influencer, potenzieller Partner und lokaler Geschäftskontakte will PortugalFoods neue Geschäftsmöglichkeiten für portugiesische Unternehmen erschließen und deren Zugang zum deutschen Markt unterstützen. Diese Initiative wird von COMPETE 2030, Portugal 2030 und der Europäischen Union kofinanziert und fällt unter das Projekt Portugal Excecional 2030, eine umfassendere Strategie zur internationalen Förderung des portugiesischen Agrar- und Lebensmittelsektors mit dem Ziel, echte Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und die Exporte zu stärken. Über PortugalFoods: PortugalFoods ist die Dachorganisation des portugiesischen Agrar- und Lebensmittelsektorclusters und umfasst derzeit mehr als 200 Mitglieder: Unternehmen, Einrichtungen des nationalen wissenschaftlichen Systems innerhalb der Agrar- und Lebensmittelkette sowie andere damit verbundene Aktivitäten. Als wichtiger Vermittler und treibende Kraft innerhalb des Sektors positioniert sich PortugalFoods als Plattform, die win-win unter ihren Mitgliedern fördert, mit dem obersten Ziel, Wissen zu produzieren und zu teilen, um Innovation und Internationalisierung zu unterstützen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Agrar- und Lebensmittelsektors zu steigern. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/portugal-gibt-in-berlin-den-ton-an-portugalfoods-bringt-das-beste-portugiesischer-agrar--und-lebensmittelprodukte-nach-deutschland-302939106.html



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