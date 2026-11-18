Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives führt Series-C-Finanzierungsrunde ausschließlich mit Eigenkapital an. Payhawk geht über das Ausgabenmanagement hinaus und baut ein Finance OS auf, in dem KI-Agenten, Zahlungsverkehr und Kontrollmechanismen in Unternehmen das Finanzwesen gemeinsam steuern

LONDON, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk hat heute eine Series-C-Finanzierungsrunde über 280 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Sie wird von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives angeführt und bewertet das Unternehmen mit 2 Mrd. US-Dollar. Damit beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf mehr als 515 Mio. US-Dollar. Alle bisherigen Investoren, darunter QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia und Bek Ventures, beteiligten sich an der Runde. Hinzu kamen die neuen Investoren Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready und Invus sowie die führenden europäischen Unternehmer Tomas Okmanas und Didac Lee. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen will das neue Kapital für ein deutlich größeres Vorhaben einsetzen: den Aufbau des globalen Finance Operating Systems für das KI-Zeitalter.

"Die Arbeit von Finanzteams verlagert sich rasant: weg von manuellen Prüfungen, langwierigen Abstimmungen und arbeitsintensiven Aufgaben, hin zu einer strategischeren Rolle. Die meisten Unternehmen nutzen KI, um bestehende Prozesse zu beschleunigen. Wir haben KI-Agenten entwickelt, um die Arbeitsweise des Finanzwesens grundlegend neu zu denken", sagt Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk. "Mit unserer Technologie können Finanzabteilungen von 'Zero-touch finance' profitieren. Dabei müssen weder Finanzfachleute noch Beschäftigte Verwaltungsaufgaben erledigen. 77 Prozent unserer Kunden nutzen unsere Agenten täglich in den Bereichen Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Reporting, um ihren Unternehmen Zeit und Geld zu sparen. KI allein kann diesen Wandel jedoch nicht bewirken. Dafür braucht es auch eine leistungsfähige Zahlungsinfrastruktur und Kontrollmechanismen in Unternehmen, damit jedes Unternehmen sein Potenzial im neuen KI-Zeitalter voll ausschöpfen kann."

"Das außergewöhnliche Wachstum von Payhawk spiegelt die Stärke seiner Engineering-DNA, seiner globalen Präsenz und seiner klaren Vision für die Zukunft moderner Systeme zum Ausgabenmanagement wider", sagt James Hayward, Managing Director im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives. Er wird auch dem Verwaltungsrat von Payhawk beitreten. "Zahlungsverkehr, KI und Unternehmenssoftware wachsen immer stärker zusammen. Wir sind überzeugt, dass Payhawk gute Voraussetzungen hat, sich in diesem sich rasch wandelnden Markt als führendes Unternehmen zu etablieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, während es seine globale Expansion fortsetzt und die nächste Wachstumsphase angeht."

Eine globale Kategorie im Finanzwesen, entwickelt in Europa

Payhawk wurde in Sofia gegründet und ist heute in 33 Ländern mit 12 Büros tätig. Die Plattform deckt verschiedene Währungen, Bankensysteme, Zahlungsinfrastrukturen, Vorschriften und lokale Gepflogenheiten ab. Diese Komplexität kann nach Ansicht des Unternehmens weltweit zu einem Vorteil werden.

"Europa muss keine lokalen Varianten von Kategorien entwickeln, die anderswo entstanden sind. Wir sollten Kategorien schaffen, an denen sich der Rest der Welt orientiert, denn handwerkliches Können und Innovation sind fest in der europäischen Kultur verankert", sagt Borisov. "Wir wollen die Infrastruktur aufbauen, über die Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Finanzprozesse im KI-Zeitalter betreiben. Weil wir in Europa gegründet wurden, kennen wir diese Komplexität von Anfang an. Wir wissen, was es braucht, damit unsere Kunden die Kontrolle behalten, wenn ihre Unternehmen weltweit tätig sind, wachsen und effizient arbeiten wollen. Das Zeitfenster, diese Kategorie zu definieren, ist jetzt offen, und wir handeln schnell."

Von intelligenteren Finanztools zu einem neuen Betriebsmodell

ERP-Systeme, Banken, Beschaffungsplattformen, Treasury-Lösungen, Reisetools und Ausgabenplattformen werden durch Server auf Basis des Model Context Protocol (MCP) immer intelligenter. Payhawk zufolge führt es jedoch nicht automatisch zu einem intelligenteren Finanzbetrieb, wenn einzelne Anwendungen intelligenter werden.

"Integrationen verbinden Systeme. MCP erleichtert den Zugriff auf Informationen. Ein Finance OS verändert jedoch die Arbeitsweise der gesamten Finanzfunktion", sagt Borisov. "Wenn Software nicht mehr nur Aktionen empfiehlt, sondern sie tatsächlich ausführt, wird dieser Unterschied deutlich wichtiger."

Payhawk baut sein Finance Operating System auf drei miteinander verbundenen Ebenen auf: KI-Agenten, die Finanzaufgaben erledigen; eine Zahlungsinfrastruktur, über die Agenten sicher mit Geld umgehen können; sowie Kontrollmechanismen in Unternehmen, die festlegen, was Agenten tun dürfen und wann ein Mensch entscheiden muss.

Zusammen ermöglichen diese Ebenen, dass KI über eine unterstützende Funktion hinausgeht und Teil des Betriebsmodells der Finanzfunktion wird.

Kreditkartenunabhängiges Geschäftsmodell

Payhawk erzielte im dritten Quartal einen positiven Cashflow und verfügt weiterhin über 70 Prozent des Kapitals, das es in seiner vorherigen Finanzierungsrunde im Jahr 2022 aufgenommen hat. Das Geschäftsmodell basiert auf planbaren Abonnementpreisen statt auf Interchange-Gebühren aus Kartenzahlungen. Das Wachstum des Unternehmens ist damit daran geknüpft, Kunden beim Geldsparen zu unterstützen und nicht daran, sie zu höheren Ausgaben zu bewegen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht Payhawk auch, KI-native Finanzprodukte zu entwickeln, die über die eigenen Karten hinaus funktionieren. In den USA arbeitet der Financial Controller Agent beispielsweise mit den bestehenden Geschäftskarten der Kunden. Ein Anbieterwechsel oder die Neuausstellung von Karten ist dadurch nicht nötig.

Über Payhawk

Payhawk ist eine zukunftsorientierte, KI-native Plattform für Ausgabenmanagement. Agenten koordinieren dort Rechnungen, Karten, Ausgaben, Reisen und Beschaffung, um Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu maximieren. Payhawk stellt ergänzend zum ERP-System ein globales Geldkonto bereit. Hinzu kommen Agenten, die bei jeder Zahlung Regeln, Richtlinien und Budgets durchsetzen und Beschäftigten ein unkompliziertes Ausgabenerlebnis bieten. Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Europa und den USA. Das Unternehmen betreut Unternehmen aus dem Mid-Market- und Enterprise-Segment in mehr als 33 Ländern.

Über Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) zählt weltweit zu den führenden Investoren im Bereich alternativer Anlagen. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte von mehr als 706 Milliarden US-Dollar und über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Geschäftsfeld investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private Equity, Growth Equity, Venture Capital, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen Lösungen über Direktstrategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme mit offener Architektur.

Im Mittelpunkt des Geschäftsfelds stehen Partnerschaften und gemeinsamer Erfolg mit den Kunden. Mithilfe seines globalen Netzwerks und seiner umfassenden Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten strebt es langfristige Anlageergebnisse an.

Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset Management. Das Unternehmen bietet Anlage- und Beratungsdienstleistungen an den öffentlichen und privaten Märkten für führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen weltweit. Zum 30. September 2026 beliefen sich die weltweit von Goldman Sachs betreuten Vermögenswerte auf rund 4,1 Billionen US-Dollar.

Seit 2003 hat Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives mehr als 17 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und CEOs geführt werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase sowie technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Technologie für Unternehmen, Finanztechnologie, Konsumgüter und Gesundheitswesen.

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Media Contact

Georgi Ivanov

Senior Communications Manager

georgi.ivanov@payhawk.com

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