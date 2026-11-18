Die Siemens-Energy-Aktie ist auf 125,00 € gefallen und testet damit einen entscheidenden Unterstützungsbereich. Gleichzeitig wurde die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation unterschritten. Während RSI und MACD erste Erholungssignale liefern, bleibt das übergeordnete Chartbild angeschlagen. Folgt nun die Trendwende oder droht der nächste Abverkauf? Chartanalyse zu Siemens Energy Die Siemens-Energy-Aktie hat die Nackenlinie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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