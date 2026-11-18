DJ EUREX/Renten-Futures ziehen nach Reden von US-Notenbanbkern an

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochvormittag. Für gute Laune sorgen US-Notenbanker. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht angesichts der Inflationslage keine Veranlassung für größere Zinsschritte. Eine große Zinserhöhung in den USA um 50 Basispunkte dürfte demnach vom Tisch sein, heißt es im Handel. Der Markt preise zwei kleine Erhöhungen um je 25 Basispunkte im Dezember und Januar ein. Das Fed-Protokoll am Abend gerate damit in den Hintergrund.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 29 Ticks auf 122,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,22 Prozent und das Tagestief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.41 gut 35.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 66 Ticks auf 105,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 16 Ticks auf 113,10 Prozent.

DJG/mod/gos

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November 18, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)

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