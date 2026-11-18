Düsseldorf/Wilhelmshaven (ots) -Im April 2025 überreichte Postcode-Lotterie-Botschafterin Katarina Witt Maike* aus Wilhelmshaven einen 233.333-Euro-Scheck. Am selben Tag erfuhr die heute 63-Jährige, dass der kleine argentinische Junge, dem sie drei Jahre zuvor ihr Knochenmark gespendet hatte, vollständig genesen war. Nun, im Herbst 2026, ein doppeltes Happy End: Denn in Argentinien kann Maike endlich den kleinen Beni in ihre Arme schließen - und kurz darauf gewinnt ihre Heimatstadt zum zweiten Mal in der Postcode Lotterie.Es ist eine Geschichte wie aus einem Drehbuch, deren erster Akt im April 2025 spielt: Als Maike aus Wilhelmshaven ihre Haustür öffnet, steht dort völlig überraschend Postcode Lotterie-Botschafterin Katarina Witt - einen Blumenstrauß in der einen, einen großen goldenen Umschlag in der anderen Hand. Was sich darin verbirgt, kann Maike kaum glauben: ein Scheck über 233.333 Euro. Und sie ist nicht die Einzige, die an diesem Tag jubelt, denn insgesamt gehen 1,4 Millionen Euro nach Wilhelmshaven. (https://www.postcode-lotterie.de/presse/pressemitteilungen/lotterie-botschafterin_katarina_witt_uberrascht_wilhelmshaven_385_gewinnerinnen_jubeln_uber_1_4_millionen_euro)Maike gewinnt 233.333 EuroFür die heute 63-Jährige markierte der unerwartete Lotteriegewinn den Start in ein neues, entspannteres Leben. Denn nun konnte sie sich endlich ein paar Pläne und Träume erfüllen, die sie sich vorher nicht leisten konnte. "Nach 42 Jahren im Berufsleben habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, vorzeitig in Rente zu gehen", freute sich Maike. "Und ich kann mir jetzt sogar Reisen leisten, an die vorher nicht zu denken war.""Das Geld hat mir der Junge geschickt"Von einer bestimmten Reise hatte Maike schon länger geträumt. Sie wollte endlich nach Argentinien, um den Jungen kennenzulernen, dem sie drei Jahre zuvor ihr Knochenmark gespendet hatte. Und genau an dem Tag, an dem Maike den Lotterie-Scheck aus dem Umschlag zog, kam die erlösende Nachricht aus Argentinien: der damals neunjährige Benicio hatte den Krebs endgültig besiegt, war wieder vollkommen gesund. Eine doppelte Glücksnachricht, die sich für Maike wie ein Zeichen anfühlte: "Das Geld hat mir der Junge geschickt", sagte sie. "Er wollte, dass ich gewinne."Maike trifft Beni in ArgentinienDas war der zweite Akt in Maikes Glücks-Drehbuch. Doch auch der dritte war längst geplant: die Reise nach Argentinien. Im Herbst 2026 war es endlich soweit: Maike kaufte die Tickets, packte ihre Koffer und flog Ende Oktober gemeinsam mit ihrem Sohn nach Buenos Aires. Dort warteten Benicio und seine Familie bereits am Flughafen auf die Gäste aus dem fernen Deutschland. Endlich konnten sich Maike und Beni in die Arme schließen.Doppeltes Happy EndDank Maikes Stammzellenspende kann Benicio wieder ein normales Leben führen. Er kann wieder Fußball spielen, über den Strand rennen und ins Meer springen. Und vielleicht hat er Maike und ihrer Heimat Wilhelmshaven ja nicht nur im April 2025 den Gewinn gewünscht und "das Geld geschickt". Vielleicht hat er genau das ja auch im November 2026 wieder getan. Denn wenige Tage nach Maikes Rückkehr in ihre Heimat ging der Monatsgewinn der Postcode Lotterie ein zweites Mal nach Wilhelmshaven (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/05-november-2026-26388-wilhelmshaven-niedersachsen). Das war der vierte Akt in Maikes Glücks-Drehbuch - und das zweite Happy End einer wunderbaren Geschichte.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinnerinnen und Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinnerinnen und Gewinner sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mit jedem Los werden soziale und ökologische Projekte unterstützt. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits 16 Milliarden Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Unterstützer der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und George Clooney die Mission der Postcode Lotterien: Projekte mit gesellschaftlichem und ökologischem Mehrwert weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt Postcode Lotterie:Dominic McVeyMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 162 2736 137E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6392756