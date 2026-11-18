Berlin (ots) -Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im September 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe:"Im September wurden 20.800 Wohnungsbaugenehmigungen erteilt, 14,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bis September genehmigten die Behörden damit den Bau von 185.964 Wohnungen. Der Rückgang ist zwar zum Teil dem starken Vorjahresmonat geschuldet, ein gutes Zeichen ist er aber nicht. Und ob aus den Genehmigungen tatsächlich Wohnungen werden, muss sich erst noch zeigen.Nach derzeitigem Stand wird ab Januar kein Bauherr eine KfW-Förderung beantragen können, weil die alten Programme auslaufen und die neuen erst Mitte 2027 starten. Die Bauzinsen liegen heute bei 4,4 Prozent und sind damit fast viermal so hoch wie vor zehn Jahren. Ohne KfW-Förderung werden viele Bauwillige das Handtuch werfen. Bereits 2025 sind rund 35.000 Baugenehmigungen verfallen, so viele wie seit 2002 nicht mehr.Auch der Gebäudetyp E, mit dem wir künftig günstiger und schneller bauen wollen, hilft derzeit nicht weiter. Das Gesetz gilt frühestens ab Mitte 2027, die ersten Gebäudetyp-E-Wohnungen werden also nicht vor Sommer 2029 fertig. Bis dahin ist die Förderung die einzige Brücke. Deshalb muss EH55 plus ohne Unterbrechung weiterlaufen, bis die neue Förderung startet.Mit dem Bundeshaushalt, über den der Bundestag am 27. November entscheidet, hat die Koalition es in der Hand, ob der Wohnungsbau wieder Tritt fasst und die Genehmigungen auch auf den Baustellen ankommen. Ankündigungen bauen keine Wohnungen, ein verlässliches Förderprogramm mit Sicherheit dagegen schon."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6392770