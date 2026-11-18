Guntramsdorf (ots) -Österreichischer Leuchtenhersteller liefert einen der größten Kronleuchter der Welt - 18,4 Tonnen, 18 Millionen Euro Auftragswert, entwickelt und gefertigt in GuntramsdorfLights of Vienna zeigt erstmals Details und Bilder zu einem seiner bedeutendsten Projekte: Für die Große Moschee in Mekka (al-Masjid al-Haram) hat das Unternehmen einen der größten und technisch aufwendigsten Kronleuchter der Welt gebaut und installiert. Der Auftrag im Wert von rund 18 Millionen Euro wurde nach rund zehn Jahren Planung und Entwicklung abgeschlossen. Der 34,1 Meter hohe Luster besteht aus zwei vergoldeten Ringen mit einem Durchmesser von bis zu 17,8 Metern und ist mit rund 12 Kilogramm Gold veredelt.Der Kronleuchter ist das zentrale Element der dritten Erweiterung der Moschee im Bereich Shamiya. 96.120 LED-Lichtpunkte erzeugen mehr als 4,75 Millionen Lumen - einer der höchsten Lichtströme, die je mit einem Kronleuchter erreicht wurden. Die Anlage ist für den Dauerbetrieb rund um die Uhr bei bis zu 50 Grad Celsius ausgelegt. "Dass ein 33-köpfiges Team in Guntramsdorf ein Projekt dieser Dimension für das bedeutendste Gebäude des Islam umsetzen konnte, zeigt, was österreichische Spezialfertigung leisten kann", sagt Managing Partner Alexander Oborny.Entwickelt, gefertigt und geprüft wurde der Luster am Standort Guntramsdorf - trotz seiner Größe millimetergenau. Aus Zeitgründen wurde er in neun Teillieferungen per Luftfracht sowie mit einer eigens gecharterten Boeing 747 von Linz nach Jeddah geflogen: zerlegt in Ringsegmente und verpackt in 38 Transportkisten, insgesamt 48 Tonnen Fracht. Vor Ort montierten ihn Lights of Vienna und ein lokaler Partner in monatelanger Arbeit.Das Projekt setzt die langjährige Arbeit von Lights of Vienna in Mekka fort. Für die Shamiya-Erweiterung, die größte in der Geschichte der Moschee, lieferte das Unternehmen bereits zwischen 2011 und 2016 mehr als 4.450 Leuchten und Luster. 2025 folgte der Abschluss des Mataf-Projekts mit 550 Leuchten. Der größte Luster daraus ist zehn Meter hoch - der neue Kronleuchter ist mehr als dreimal so hoch.Pressekontakt:Lights of Vienna - Consot Unternehmensbeteiligungsgesellschaft GmbHMag. Sabine Mitterbacher, MBATelefon: +43 664 25 177 25E-Mail: sabine.mitterbacher@lightsofvienna.comWebsite: https://lightsofvienna.comOriginal-Content von: LIGHTS OF VIENNA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181623/6392766