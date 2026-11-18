Neuer Qualitätsstandard für KMU-Unternehmensanleihen Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) hat den German Bond Standard fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem branchenübergreifenden Regelwerk soll erstmals ein unabhängiger Qualitätsstandard für klassische KMU-Unternehmensanleihen in Deutschland etabliert werden. Im Mittelpunkt stehen verbindliche Anforderungen an die Finanzkraft der Emittenten, einheitliche Transparenzpflichten sowie zusätzliche Schutzmechanismen für Anleihegläubiger. Eine zentrale Neuerung ist die verpflichtende Bestellung eines Treuhänders beziehungsweise gemeinsamen Vertreters bereits zum Zeitpunkt der Emission.Klare Anforderungen an Emittenten und Anleihebedingungen Der German Bond Standard basiert auf vier zentralen Säulen: Mindestanforderungen an Unternehmensgröße und Anleihevolumen, die verpflichtende Bestellung eines Treuhänders beziehungsweise gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, definierte Finanzkennzahlen zum Emissionszeitpunkt sowie ...

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