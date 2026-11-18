Der Gewürztraminer "BREAKAWAY" des deutschen Weinguts Bergdolt-Reif Nett wurde im Rahmen einer Blindverkostung ausgewählt. In ihm vereinen sich önologisches Fachwissen mit der Entalkoholisierungs- und der patentierten Aromarückgewinnungstechnologie von Solos.

Lufthansa hat den BREAKAWAY Gewürztraminer, einen alkoholfreien Wein des deutschen Weinguts Bergdolt-Reif Nett, für ihre Allegris Business Class ausgewählt. Der unter Verwendung der Solos-Technologie hergestellte Wein wurde im Rahmen einer Blindverkostung ausgewählt und soll von November 2026 bis Januar 2027 serviert werden.

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BREAKAWAY Gewürztraminer by Bergdolt-Reif Nett, made with Solos technology.

Für beide Partner ist dies ein Meilenstein, denn so können sie Premium-Passagieren der Lufthansa ihr Fachwissen beweisen.

Weinherstellung trifft auf Innovation

Der BREAKAWAY Gewürztraminer wird aus einem Spätlese-Wein gekeltert, der aufgrund seines unverwechselbaren aromatischen Charakters ausgewählt wurde. Bergdolt-Reif Nett, ein Familienweingut in der deutschen Pfalz, das bereits in der fünften Generation geführt wird, stellt seit 2022 alkoholfreie Weine her.

"Dass der Wein bei einer Blindverkostung überzeugt, ist für mich das Wichtigste", sagt Christian Nett, Winzer und Managing Director von Bergdolt-Reif Nett. "Bei alkoholfreiem Wein sollte der Fokus nicht darauf liegen, was fehlt, sondern darauf, was im Glas ist."

Die Technologie von Solos wurde entwickelt, um die Aromen zu bewahren, die einen Wein ausmachen. Durch eine schonende Entalkoholisierung wird der Alkohol entfernt, während bei der Aromarückgewinnung die natürlichen Aromastoffe aufgefangen und wieder in den Wein eingebracht werden. Dies trägt dazu bei, den ursprünglichen Charakter und die sensorischen Eigenschaften des Weins zu bewahren, was insbesondere für den Gewürztraminer von großer Bedeutung ist.

"Es ist für alle Beteiligten ein stolzer Moment, zu sehen, dass ein mit unserer Technologie hergestellter Wein für die Lufthansa Allegris Business Class ausgewählt wurde", sagt Claudia Geyer, President von Solos. "Gemeinsam mit Bergdolt-Reif Nett zeigen wir, dass alkoholfreier Wein auch unter anspruchsvollsten Bedingungen die Qualität und das Aromenerlebnis bieten kann, das Verbraucher erwarten."

Diese Auswahl ist ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass hochwertige alkoholfreie Weine sich für gehobene Anlässe eignen.

Über Solos

Solos, ein Unternehmen der Prodalim-Gruppe, ist auf Technologien zur Entalkoholisierung und Aromarückgewinnung spezialisiert und unterstützt Hersteller, hochwertige alkoholfreie und alkoholarme Getränke herzustellen, deren natürlicher aromatischer Charakter dabei erhalten bleibt.

Mehr erfahren Sie unter: www.solos-technology.com und www.prodalim.com.

Über Bergdolt-Reif Nett

Bergdolt-Reif Nett ist ein Familienweingut in Duttweiler, das bereits in der fünften Generation geführt wird. Unter der Leitung von Christian Nett produziert es traditionelle und alkoholfreie Weine, darunter auch die BREAKAWAY-Serie.

Mehr erfahren Sie unter: www.nett-weine.de.

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