Was würden 30.000 Euro finanzielle Unterstützung für den Kauf eines Eigenheims bedeuten? Eine aktuelle Szenarioanalyse von ImmoScout24 zeigt, wie sich eine solche Förderung auf die Auswahl der rechnerisch finanzierbaren Kaufangebote auswirkt. Auf dem Weg zum Eigenheim sind das vorhandene Eigenkapital und die zu stemmende monatliche Kreditrate ganz entscheidend. Was könnten 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro finanzielle Unterstützung bewirken? Im Rahmen einer Szenarioanalyse ist das Immobilienportal ...

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