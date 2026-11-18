Vernier/Ostermundigen (ots) -Das Verkehrssicherheitszentrum Weinfelden wird neu in die Organisation von TCS Training eingegliedert. Dies ermöglicht ein breiteres Angebot an Fahrtrainings für die obligatorische und freiwillige Weiterbildung. Die Kontaktstelle der Sektion verbleibt am bestehenden Standort in Weinfelden.Fahrtrainings sind ein wichtiger Pfeiler der Unfallprävention. TCS Training bietet mit über 100 ausgebildeten Instruktoren und Moderatoren Fahrtrainings in den acht Zentren Hinwil (Zürich), Derendingen (Solothurn), Emmen (Luzern), Stockental (Bern), Ligniéres (Neuenburg), Plantin (Genf) sowie an den Winterstandorten Bourg-Saint-Pierre (Wallis) und Zernez (Graubünden) an. Die Zertifizierung nach ISO 9001 und 21001 garantiert eine hohe Qualität der Aus- und Weiterbildung.Davon wird nun auch der Standort in Weinfelden profitieren. Die TCS Sektion Thurgau übergibt den Betrieb des Verkehrssicherheitszentrums in Weinfelden per 1. Januar 2027 an TCS Training. "So können Synergien gerade in den Bereichen Administration, Verkauf und Marketing genutzt werden", kommentiert Stefan Mühlemann, Präsident der TCS Sektion Thurgau. "Ausserdem wird der Region ein grösseres Kursangebot ermöglicht." Die Kontaktstelle verbleibt weiterhin am bestehenden Standort im Verkehrssicherheitszentrum in Weinfelden.Roger Egolf, CEO TCS Training, freut sich auf das neue Tätigkeitsgebiet in der Ostschweiz. "Das Einzugsgebiet ist sehr attraktiv. Wir werden vor allem Kurse für Berufsfahrinnen und -fahrer ausbauen, aber auch für Private, etwa im Motorradbereich." Unverändert bleibt das Angebot für Neulenkerinnen und -lenker.Feuerwehr, Nutzfahrzeuge oder Begleitung von JugendlichenGanz gleich ob zwei, drei, vier oder mehr Räder, kaum eine Fahrzeugkategorie fehlt in den Kursen von TCS Training, die unter dem Motto "Lernen durch Erleben" stehen. Im Fokus liegen das Erkennen von Gefahren im Strassenverkehr und richtiges Reagieren in Notsituationen. Damit wird ein massgeblicher Beitrag zur Verminderung von Verkehrsunfällen geleistet.Im Frühjahr dieses Jahres führte TCS Training erfolgreich das Konzept "Ready to Ride" in Zusammenarbeit mit dem Fonds für Verkehrssicherheit ein. Es bietet Jugendlichen die Möglichkeit, schon vor der ersten unbegleiteten Fahrt, Fahrpraxis auf dem Motorrad zu erlangen. Ziel ist es, Unfälle zu reduzieren und den Einstieg in die Mobilität auf zwei Rädern sicherer zu gestalten. Gerade die mangelnde Fahrpraxis ist eine zentrale Unfallursache: Gefahren werden zu spät erkannt oder gar nicht erst wahrgenommen und die eigenen Fähigkeiten überschätzt. 1'450 Jugendliche haben bereits an den Kursen in den verschiedenen Zentren teilgenommen. Die Begleitung auf dem Weg zu sicherem Lenken entspricht einem Bedürfnis.Die Herausforderungen an Lenkerinnen und Lenker nehmen durch die Technisierung und Teilautomatisierung der Fahrzeuge nicht ab. TCS Training zählt jährlich rund 42'000 Kursteilnehmende, zum einen Privatfahrerinnen und -fahrer von Personenwagen und Motorrädern, zum anderen gewerbliche Berufsfahrer sowie Fahrerinnen und Fahrer etwa von Feuerwehr, Polizei und Militär. Weiter werden auf den Anlagen Drohnenpilotinnen und -piloten ausgebildet, insbesondere für die professionelle Anwendung.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chStefan Mühlemann, Präsident TCS Sektion ThurgauM +41 79 610 02 32 | s.muehlemann@tcs-thurgau.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100943658