München (ots) -Elf Tage durch die französischen Seealpen und den Nationalpark Mercantour bis ans Mittelmeer wandern: Die "Bergfreundinnen" Kaddi und Toni lassen den Alltag hinter sich und suchen Antworten auf die großen Fragen ihres Lebens. Es geht um Freundschaft, das Älterwerden und den Kinderwunsch. Die Doku "Über die Alpen zu uns selbst" ist ab 24. November in der ARD Mediathek verfügbar und am 30. November um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.Ob zu Fuß über die Alpen, mit dem Rad nach Paris oder auf Expedition durch Skandinavien: Kaddi und Toni waren als "Bergfreundinnen" bereits für mehrere BR-Dokuserien und ihren gleichnamigen BR-Podcast unterwegs. Nun machen sich Katharina "Kaddi" Kestler (45) und Antonia "Toni" Schlosser (34) erneut auf den Weg. Dieses Mal führt sie ihre Reise elf Tage lang durch die französischen Seealpen, auf Teilen der Fernwanderwege GR5 und GR52 bis nach Menton an der Côte d'Azur. Dabei geht es um mehr als das nächste Bergabenteuer: Kaddi und Toni wollen Abstand vom schnellen Münchner Alltag gewinnen und Raum für die großen Fragen ihres Lebens schaffen. Toni beschäftigt, ob sie Mutter werden möchte und dafür ihre Bergleidenschaft und beruflichen Ambitionen zurückstellen könnte. Kaddi setzt sich mit dem Älterwerden als Frau in unserer Gesellschaft auseinander und damit, woraus sie künftig ihren Selbstwert ziehen möchte.160 Kilometer, 8.500 Höhenmeter und elf Tage unterwegsIhre Reise beginnt im französischen Skiort Auron. Der Weg führt sie durch einsame Täler, hochalpine Stein- und Felslandschaften und über weite Almwiesen des Nationalparks Mercantour. Unterwegs begegnen ihnen Gämsen und Geier. Geschlafen wird in urigen Berghütten, Winterräumen, im Zelt und in den für die Region typischen Gîte d'étapes. Dabei durchqueren die Freundinnen auch Landschaften, denen seit Jahrtausenden eine besondere spirituelle oder religiöse Bedeutung zugeschrieben wird, darunter das "Tal der Wunder" und der "Teufelspass". Die Handys bleiben aus, der Alltag bleibt zurück. Mit jedem Schritt entsteht mehr Raum für Gespräche, für ihre Freundschaft und für die Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt: Wie kann ich zufrieden altern? Will ich Mutter werden? Und was verändert sich, wenn für elf Tage nur noch der Weg vor mir liegt? Ob Kaddi und Toni in der Einsamkeit und Bewegung tatsächlich Antworten finden, zeigt die Dokumentation "Über die Alpen zu uns selbst".Ausstrahlungstermine:Ab 24. November 2026: ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/bergfreundinnen)Montag, 30. November 2026, 22.45 Uhr: BR FernsehenSamstag, 5. Dezember 2026, 16.15 Uhr: WDR Fernsehen"Bergfreundinnen"-Podcast mit neuer StaffelBegleitend zur Doku gibt es seit 5. November in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/bergfreundinnen/urn:ard:show:95449e1fc5c91446/) eine neue Podcast-Staffel mit insgesamt zehn wöchentlich erscheinenden Folgen. Darin nehmen Kaddi und Toni ihre Hörerinnen und Hörer mit hinter die Kulissen ihrer außergewöhnlichen Fernwanderung und erzählen, was abseits der Kamera passiert ist. Expertinnen und besondere Gäste vertiefen zudem die Themen der Reise, darunter Journalistin Nadine Regel und Autorin und Creatorin Linda Meixner.Pressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6392790