Hamburg (ots) -Welche Bildungsanbieter überzeugen ihre Kundinnen und Kunden? Das zeigt der Deutsche Bildungs-Award 2026/2027. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv zeichnen hierbei die besten Anbieter in 49 Kategorien aus, von Nachhilfe und Lernportalen für Schule und Studium über berufliche Weiterbildung und Sprachkurse bis zu Fahrschulen und Musikschulen.Grundlage ist eine großangelegte Kundenbefragung mit 28.360 Bewertungen zu 392 Bildungsanbietern (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel unter www.ntv.de/tests).Zu den diesjährigen Spitzenreitern gehören unter anderem Mathegym, Nachhilfepass und scoolio im schulischen Bereich, Bitkom Akademie, Dekra Akademie und PC College bei der beruflichen Weiterbildung sowie 123 Fahrschule, Bootsschule 1 und Music2me im privaten Bildungsbereich.Qualität und Nutzen hochÜber alle Branchen hinweg erzielten die Anbieter im Durchschnitt ein "gutes" Ergebnis, aber nur sechs Bildungsanbieter erreichten ein "sehr gutes" Resultat. Dabei erweist sich das Angebot als besondere Stärke: Rund 82 Prozent der Befragten zeigten sich mit der Qualität und dem Nutzen der Dienstleistungen, Portale und Produkte zufrieden.Den größten Optimierungsbedarf gibt es beim Kundenservice - etwa telefonisch oder online - und in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis: Mehr als jeder vierte Befragte war damit nicht zufrieden. Insgesamt würden aber rund 81 Prozent der Kundinnen und Kunden den bewerteten Anbieter weiterempfehlen."Das Bildungsangebot in Deutschland ist breit gefächert und zahlreiche Bildungsanbieter mit privater Trägerschaft spielen eine wichtige Rolle", sagt Bianca Möller, Geschäftsführerin des DISQ. "Der Award macht sichtbar, wer in welchem Bereich Unterstützung bietet, und wie hoch die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden jeweils ist."Catja Stammen, Leiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Gerade die jüngere Generation stellt aktuell hohe Forderungen an den Bildungssektor: Sie wünscht sich zeitgemäße Bildung, die auf Wandel und KI vorbereitet, mentale Gesundheit ernst nimmt und echte Mitgestaltung ermöglicht. Genau hier setzt der Bildungs-Award an - er ist kein Preis für ein 'Weiter so', sondern würdigt Anbieter, die diese Forderungen verstanden haben und umsetzen."Bewertung und MethodikDas Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte im Auftrag des Nachrichtensenders ntv 392 Bildungsanbieter. In die Einzelauswertung gingen 377 Unternehmen in 49 Kategorien ein, die jeweils ausreichend viele Kundenmeinungen erreichten.Befragt wurden Personen ab 18 Jahren, die das bewertete Unternehmen kannten, etwa durch in Anspruch genommene Dienstleistungen oder eine Kundenbeziehung in den letzten zwölf Monaten.Die Befragung lief vom 26. Mai bis 20. Juli 2026, der Studienzeitraum inklusive Konzeption und Auswertung erstreckte sich von April bis August 2026. Insgesamt flossen 28.360 Bewertungen ein. Beurteilt wurden die Kriterien- Preis-Leistungs-Verhältnis,- Angebot,- Kundenservice- und Weiterempfehlung.Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit.Grundlage war eine internetgestützte Kundenbefragung über ein bevölkerungsrepräsentativ angelegtes Online-Access-Panel mit standardisiertem Fragebogen.Preisträger nach Kategorie in alphabetischer Reihenfolge:Berufliche Aus- & Weiterbildung- Agiles Coaching & Training: Agile Scrum Group, Agile.Coach, Wibas- Gründercoaching: Für Gründer, Merkur-Start up, Scale up- Heilpraktiker-Schulen: DAHP Deutsche Akademie für Heilpraktikerausbildung, In natura Fachschulen für Naturheilkunde, Paracelsus- Institute für berufliche Bildung: Dekra Akademie, IBB Institut für Berufliche Bildung, TA Bildungszentrum- Interkulturelles Training: Carl Duisberg, Culture Waves, Eidam und Partner- Lernmanagement-Systeme: Blink.it, Edyoucated, Rexx Systems- Lernportale Ausbildung: Christiani, Europa Lehrmittel, Simpleclub- Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studis Online, Studycheck.de- Vergleichsportale Weiterbildung: Bildungsurlaub.de, Fernstudiumcheck.de, Fortbildung24- Weiterbildung Betriebsrat: aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht, DGB Bildungswerk, ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten- Weiterbildung Datenschutz & Compliance: Dataguard, DSN Group, Heydata- Weiterbildung E-Learning-Anbieter: Haufe Akademie, Oncampus, Virtuelle Hochschule Bayern (Open vhb)- Weiterbildung Führungskräfte: MCSL Management Centrum Schloss Lautrach, Mensch & Kommunikation, Port One Academy- Weiterbildung für den öffentlichen Dienst: Academa, dbb akademie, Kommunalakademie Deutschland- Weiterbildung IT & PC: AS Computertraining, Incas Training, PC-College- Weiterbildung IT-Sicherheit: Bitkom Akademie, DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG, Lawpilots- Weiterbildung PM-Zertifikate: Maxpert, PM-Zert, Reuter Management Training- Weiterbildung Prozess- und Projektmanagement: DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, Refa.de- Weiterbildung Social Media: OMR Education, Quadriga Hochschule, Social Media Akademie (SMA)- Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, InKonstellation, Münchner Akademie für Business Coaching- Weiterbildung/Trainings zu KI: Turing College, WBS Coding SchoolPrivate Hochschulen- Executive Education: Frankfurt School of Finance & Management, Mannheim Business School- Private Business Schools: BSP Business & Law School Hochschule für Management und Recht, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Frankfurt School of Finance & Management- Private Hochschulen (universell): Constructor University, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences- Private Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode und Design, Media University of Applied Sciences (ehemals HMKW)- Private Hochschulen Technik: Hochschule 21, PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und TechnikSchule & Studium- Klassenfahrten-Anbieter: CTS-Reisen, Jugendtours, Klühspies Reisen- Lektorat & Coaching für Hochschularbeiten: Korrektur + Lektorat (Korrektur-plus-Lektorat.de), Lektorat-Bachelorarbeit.de, Mentorium- Lernportale Schule: Schlaukopf.de, Studyflix, StudyHelp- Lernportale Studium: Ingenieurkurse.de, Lecturio, StudySmarter- Lernportale Mathe: Bettermarks, Mathegym, Zahlenzorro- Nachhilfevermittlungsportale: Lernfamilie, Lernigo, Nachhilfe-Vermittlung.com- Online-Nachhilfeinstitute: Gostudent, Nachhilfepass, Wissensexperten- Schulplaner-Apps: Berry2b Schulplaner & Ausbildung, Die Schulapp, Scoolio - die Schülercommunity- Umfrage-Tools: Easyfeedback, LamapollSprachen- Sprachkurse für Firmen: Kern Training, kmp. Sprachenservice- Sprachlehrinstitute: Berlitz, Sprachschule Aktiv, Tandem Language SchoolsWeiteres Bildungsangebot- Autorenschulen: Institut für kreatives Schreiben & Autorenzentrum, Schreiben und Leben- Berufsorientierungs- & Talentdiagnostik-Tools: Geva Institut, HR Diagnostics, ITB Consulting- Berufsorientierungs-Portale: Aubi-plus, Azubister, Azubiyo- E-Learning Bootsführerschein: Bootsschule 1, SBF Binnen, SBF-Fragen- E-Learning Flugschule: Aircademy, Aviation Hero, Fluglehrerteam- E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, Spielend Klavier lernen- E-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein, Fahrapp, Fahren-lernen.de- Elternkurse: DRK Elterncampus, KiB Kinder im Blick, Starke Eltern - starke Kinder- Fahrschulen: 123 Fahrschule, Fahrschulen Schuster, Fischer Academy- Musikschulen: Musikschule Behm, Bertheau & Morgenstern, Musikschule Fröhlich, Musikschule Hoffnungsland- Online-Gesangsunterricht: Munich Vocal Coaching, Sirius Music Communications- Start-ups: MeinUnterricht, Schulstart.de, Supratix (SupraWorx)Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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