München (ots) -- Maxime stellt Nelson und Henna nach ihrer Wiedervereinigung zur Rede- Marla beichtet Tim die Nacht mit Paco - doch die Movie Night mit Videobeweisen steht noch bevor- Die neuen Folgen "Love Island VIP" sind jetzt auf RTL+ verfügbarNach der Casa Amor ist bei "Love Island VIP" längst nicht alles geklärt: Greta und Rafael sind zurück in der Villa, aber schnell stehen ganz andere Themen im Mittelpunkt. Maxime kann nicht akzeptieren, dass Nelson wieder zu Henna zurückkehrt, und sucht die Konfrontation. Marla wiederum muss Tim von ihrer Nacht mit Paco erzählen - und glaubt zunächst, die Situation entschärft zu haben. Allerdings steht am nächsten Tag die Movie Night an, und damit der Videobeweis vor versammelter Mannschaft. Die neuen Folgen "Love Island VIP" sind jetzt auf RTL+ verfügbar.Greta und Rafael sind zurück in der Villa, doch ihre Rückkehr gerät schnell zur Nebensache. Denn nach der Casa Amor gibt es bei den Couples einiges aufzuarbeiten. Besonders zwischen Nelson, Henna und Maxime ist die Stimmung angespannt. Maxime kann nicht nachvollziehen, dass Nelson nach den gemeinsamen Momenten in der Casa Amor wieder die Nähe zu Henna sucht. Sie will die Situation nicht einfach hinnehmen und stellt die beiden zur Rede. Für Nelson und Henna wird damit schnell klar, dass ihr Wiedersehen nicht ohne Nachwirkungen bleibt.Auch Marla muss sich einer unangenehmen Aussprache stellen. Sie erzählt Tim von ihrer gemeinsamen Nacht mit Paco in der Private Suite. Zunächst scheint sie, die Wogen glätten und Tim beruhigen zu können.Doch die vermeintliche Versöhnung könnte von kurzer Dauer sein: Bei der Movie Night bekommen die Islander Szenen aus der Casa Amor und der Villa vorgeführt - und damit könnten Aussagen, Flirts und intime Momente plötzlich für alle sichtbar werden. Ganz großes Kino! Wie reagiert Tim, wenn er sieht, was zwischen Marla und Paco tatsächlich passiert ist?Die neuen Folgen "Love Island VIP" sind jetzt auf RTL+ verfügbar und werden am 27. November um 00:25 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Flove-island-vip&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Ccb6c9efd9e444dd05a5708df39ad2aed%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639293088065807378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T2o9HziCqEsEKGbckgyYSF5wfzvSCXf4r0bjugcs%2Fys%3D&reserved=0).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6392787