Mit macOS 27.3 baut Apple die Zugriffsrechte um. Wer einer App künftig Festplattenvollzugriff geben will, muss sich durch mehrere Warnungen klicken. Grund sind KI-Agenten, die tief ins System eingreifen. Apple ändert die Sicherheits- und Datenschutzarchitektur von macOS - und das hat vor allem mit der zunehmenden Nutzung von KI-Agenten zu tun. Die kommende Betriebssystemversion 27.3 (ab Dezember erhältlich und aktuell im Betatest) stellt die zentralen ...

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