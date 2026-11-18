Genf (ots) -Technologie soll mehr Transparenz schaffen, Unsicherheiten reduzieren und das Reiseerlebnis verbessernVerspätungen, lange Warteschlangen und fehlende Informationen sorgen bei vielen Passagieren für Stress und können sie sogar davon abhalten, eine Flugreise zu buchen. Laut dem aktuellen "Passenger IT Insights Report 2026" von SITA (https://www.sita.aero/), dem Spezialisten für IT- und Kommunikationslösungen in der Luftfahrtbranche, verzichten vier von zehn Reisenden aufgrund erwarteter Belastungen auf eine Flugreise. Unter den Vielfliegern hat sogar mehr als die Hälfte (60 Prozent) bereits aus diesem Grund auf eine Reise verzichtet. Die Ergebnisse der Befragung von knapp 8.000 Reisenden aus 24 Ländern zeigen zugleich: Digitale Technologien können dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen und das Vertrauen der Passagiere zu stärken.KI sorgt für Sicherheit und Orientierung dank EchtzeitinformationenEine wichtige Rolle spielen dabei Informationen, die Reisende unmittelbar und situationsbezogen erhalten. Dazu gehören Benachrichtigungen auf dem Smartphone, Echtzeitangaben zu Warte- und Gehzeiten auf Bildschirmen sowie KI-gestützte Systeme, die den gesamten Reiseverlauf im Blick behalten und bei Änderungen automatisch informieren. Die Bereitschaft, sich dabei von künstlicher Intelligenz unterstützen zu lassen, ist bereits vorhanden: Vier von zehn Befragten würden Echtzeitinformationen von einer KI entgegennehmen. Damit ist dies die KI-Anwendung, der Reisende im Zusammenhang mit ihrer Flugreise am ehesten vertrauen.Besonders deutlich wird der Informationsbedarf während der sogenannten Aufenthaltszeit am Flughafen - also in der Phase zwischen Sicherheitskontrolle und Boarding. Sie bietet Passagieren die Möglichkeit, einzukaufen, Restaurants zu besuchen oder Lounges zu nutzen. Gleichzeitig hat sich die Anspannung in diesem Zeitraum deutlich erhöht: Mittlerweile fühlt sich jeder dritte Passagier gestresst, dreimal so viele wie noch 2023. Kürzere Wartezeiten und verlässliche Informationen können hier einen wesentlichen Unterschied machen. Wer weiß, wann das Boarding beginnt und wie lange der Weg zum Gate dauert, kann die Zeit vor dem Abflug entspannter und besser planen."Am Flughafen sind Passagiere beim Check-in und beim Boarding am entspanntesten, da sie den Ablauf ihrer Reise dort bereits auf ihrem Smartphone verfolgen können. Diese Transparenz sollte sich über den gesamten Reiseverlauf erstrecken - insbesondere dann, wenn sich Pläne ändern", so David Lavorel, CEO von SITA. "Werden Flüge verschoben oder umgebucht, sollten Passagiere unmittelbar über die neue Abflugzeit, den Weg zum geänderten Gate und den aktuellen Standort ihres Gepäcks informiert werden. Solche Informationen geben Orientierung und schaffen Vertrauen."Operative Herausforderungen mit Technologien lösenDie Umfrage macht außerdem deutlich, in welchen Bereichen Investitionen besonders dringend sind. Im Mittelpunkt stehen operative Herausforderungen wie Flugverspätungen, Wartezeiten und die Gepäckabfertigung. Die Mehrheit der befragten Reisenden sieht in technologischen Lösungen großes Potenzial, um diese Probleme zu verbessern. Wie sich digitale Prozesse auf das Reiseerlebnis auswirken können, zeigt beispielsweise die Golfregion: In den Vereinigten Arabischen Emiraten nutzten 77 Prozent der Passagiere Technologien bei der Grenzkontrolle. Nur 13 Prozent berichteten dort von negativen Emotionen. Im Durchschnitt aller untersuchten Länder lag dieser Anteil bei 37 Prozent."Jede Buchung, die wir zurückgewinnen, bedeutet einen besetzten Sitzplatz, einen verkauften Parkplatz und einen gekauften Kaffee. Reisende wissen genau, woher der Stress kommt: Verspätungen, Warteschlangen und die Sorge um ihr Gepäck. Häufig liegt das Problem darin, nicht zu wissen, was als Nächstes passiert. Wenn Fluggesellschaften, Flughäfen, Bodenabfertigungsdienste und Grenzbehörden ihre Informationen teilen, können Passagiere frühzeitig erkennen, was auf sie zukommt. Entspanntes Reisen ist auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Fluggesellschaften erkennen das an den Buchungszahlen, Flughäfen daran, wie Passagiere ihre Zeit nach der Sicherheitskontrolle verbringen. Wenn wir das Reiseerlebnis von heute verbessern, können wir die Nachfrage von morgen stärken", so Lavorel.Der vollständige Bericht ist hier verfügbar (https://www.sita.aero/resources/surveys-reports/sita-passenger-it-insights).Über die StudieFür die Studie "SITA 2026 Passenger IT Insights" wurden knapp 8.000 Passagiere in 24 Ländern befragt. Zeitliche Vergleiche basieren auf denselben Fragen aus früheren SITA-Passagierbefragungen. Die Angaben zur fehlerhaften Gepäckabfertigung stammen aus dem Bericht "SITA 2026 Baggage IT Insights", der am 29. Juni 2026 veröffentlicht wurde.Über SITAAls technologischer Motor der Luftfahrtindustrie gestaltet SITA das Reisen per Flugzeug sicherer, einfacher und nachhaltiger. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern und Gebieten tätig. Rund 2.500 Kunden setzen an über 1.000 Flughäfen und in rund 19.600 Flugzeugen auf die Technologie von SITA. Das Unternehmen unterstützt über 70 Regierungen dabei, sichere Grenzen und reibungsloses Reisen zu vereinen. SITA verwaltet 45-50 % des branchenweiten Datenaustauschs und sorgt damit für ein hochkomplexes, globales, zuverlässiges Netzwerk.SITA verändert sich dynamisch: Von fortschrittlichem Self-Service und Betriebssteuerung über Flughafendesign bis hin zu digitalen Grenzen gestaltet das Unternehmen die nächste Reisegeneration - unterstützt durch Akquisitionen wie Materna IPS, ASISTIM und CCM. Darüber hinaus expandiert SITA mit Initiativen wie SmartSea in die Bereiche der Kreuzfahrt, der Bahn und des urbanen Luftverkehrs. Im Rahmen seiner ambitionierten Klimastrategie reduziert SITA jährlich die Emissionen um 4,2 % und strebt bis 2050 eine Netto-Null-Quote an. Die wissenschaftlich basierten Ziele sind vom SBTi validiert. Das Portfolio hilft Kunden zudem, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.Weitere Informationen unter: www.sita.aeroKontakt: media.relations@sita.aeroPressekontakt:Kontakt: media.relations@sita.aeroOriginal-Content von: SITA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179175/6392810