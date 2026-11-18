Alle Augen auf Nvidia: Die Ausweitung der Prognose für 2027/28 hilft heute der KI-Szene. Die Aktie legte nachbörslich zu. In Seoul liegen Samsung und SK Hynix moderat freundlich. Das Ganze muss für den Rest der Woche bestätigt werden. Nachhaltigkeit liegt darin noch nicht.



Für den Weltaktienmarkt rechnen Analysten 2027 mit 16 % Gewinnwachstum nach 33,5 % in diesem Jahr. Goldman Sachs erwartet für die USA eine Abkühlung von 36 auf 11 %, für Europa von 18 auf 7 %. Die weltweiten KI-Investitionen sollen laut Goldman von 1,1 auf 1,8 Bio. $ steigen. Für die Betreiber hat der Ausbau seinen Preis. Mit jedem neuen Rechenzentrum steigen die Abschreibungen, bei kreditfinanzierten Projekten kommen höhere Zinskosten hinzu.



Gold fällt unter 3.800 $ je Unze. Der feste Dollar und die Aussicht auf höhere US-Zinsen belasten. Auch Öl gab nach. Vor den NVIDIA-Zahlen verlor der S&P 500 1,03 %, der Nasdaq 0,74 %. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten mit 5,10 %. Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 %, die Industrieproduktion sank um 0,4 %. In Deutschland platzierte GEA eine Wandelanleihe über 300 Mio. € mit 1,25 % Zins und 37,5 % Wandlungsprämie.



Für heute: Um 11 Uhr stehen die endgültigen Inflationszahlen für den Euroraum an. Um 14.30 Uhr folgen die US-Baubeginne und Baugenehmigungen, um 16.30 Uhr die US-Öllagerbestände. Um 19 Uhr versteigert das US-Finanzministerium 20-jährige Staatsanleihen. Um 20 Uhr folgt das Fed-Protokoll. Ende Oktober hielt die US-Notenbank den Leitzins mit geteilter Stimme bei 3,75 bis 4,00 %.



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Volker Schulz



Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe





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