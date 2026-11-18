Berlin (ots) -Weiterhin fällt jedes fünfte Auto bei der Hauptuntersuchung durch. Fahrzeugflotte altert weiter. Mazda CX-60 ist Gesamtsieger. 26 Elektroautomodelle mit großen Unterschieden bei der HU. Erstes E-Auto eines chinesischen Herstellers enttäuscht beim Debüt. TÜV-Verband fordert Modernisierung der Fahrzeugprüfung.Die Mängelquote bei der Hauptuntersuchung (HU) verharrt auf hohem Niveau. Zwar ist der Anteil der Pkw mit "erheblichen" oder "gefährlichen Mängeln" im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent gesunken. An der Gesamtbilanz ändert das jedoch wenig: Weiterhin scheitert jedes fünfte Fahrzeug an der HU und muss nach der Reparatur erneut vorgeführt werden. Das zeigt der "TÜV-Report 2027", für den rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet wurden. Bei weiteren 12,4 Prozent der untersuchten Pkw stellen die TÜV-Sachverständigen "geringe Mängel" fest (plus 0,1 Prozentpunkte). Der Anteil der Fahrzeuge ohne Beanstandungen steigt leicht um 0,6 Punkte auf 66,7 Prozent. Insgesamt weist damit rund jedes dritte Auto bei der HU technische Mängel auf. "Der leichte Rückgang der Mängelquote erscheint positiv, von einer Trendwende kann aber keine Rede sein", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, bei der Vorstellung des TÜV-Reports 2027 in Berlin. "Nach wie vor weist jedes fünfte Fahrzeug erhebliche oder gefährliche Mängel auf. Die Hauptuntersuchung ist ein wichtiges Sicherheitsnetz für den Straßenverkehr. Sie stellt sicher, dass technische Mängel erkannt und behoben werden."Mazda CX-60 ist Gesamtsieger des TÜV-ReportsZum zweiten Mal in Folge stellt Mazda den Gesamtsieger des TÜV-Reports. Nach dem Kleinwagen Mazda 2 im Vorjahr liegt diesmal der SUV Mazda CX-60 vorne. Nur 2,3 Prozent der 2 bis 3 Jahre alten Fahrzeuge weisen bei der ersten HU erhebliche Mängel auf. Auf Platz zwei folgt der Mercedes GLA mit 2,9 Prozent, auf Platz drei der elektrische Mazda MX-30 e-Skyactiv mit 3,0 Prozent. Damit stellt Mazda sowohl den Gesamtsieger als auch das beste Elektroauto im Ranking. Die durchschnittliche Quote erheblicher Mängel aller Modelle dieser Altersklasse liegt bei 6,4 Prozent.Bei den sechs Fahrzeugklassen der 2- bis 3-Jährigen gewinnen der Smart Fortwo EQ bei den Minis (4,3 Prozent), der Mini Cooper SE bei den Kleinwagen (3,3 Prozent), der BMW 1er/2er in der Kompaktklasse (3,6 Prozent), der Hyundai Ioniq 5 in der Mittelklasse (4,2 Prozent), die Mercedes B-Klasse bei den Vans (3,6 Prozent) und der Mazda CX-60 bei den SUV (2,3 Prozent). Damit sind drei der sechs Klassensieger reine Elektroautos.Vier Elektroautos unter den Top TenDer TÜV-Report erfasst in diesem Jahr so viele Elektroauto-Modelle wie nie zuvor. Besonders deutlich ist ihre Präsenz bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen: In dieser Altersklasse stellen sie mit 26 von insgesamt 109 Modellen knapp ein Viertel des Rankings. Vier Stromer schaffen es unter die besten zehn: Der Mazda MX-30 erreicht mit einer Mängelquote von 3,0 Prozent den dritten Platz, gefolgt vom Audi Q8 e-tron (3,2 Prozent, Platz fünf), dem Mini Cooper SE (3,3 Prozent, Platz sechs) und dem Mercedes EQA (3,5 Prozent, Platz acht). Ebenfalls gute Ergebnisse erzielen der Mercedes EQB (4,1 Prozent) und der Hyundai Ioniq 5 (4,2 Prozent). "Der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos gewinnt an Dynamik. Das Angebot wächst, die Preise werden attraktiver und hohe Kraftstoffkosten erhöhen den Anreiz zum Umstieg", sagte Bühler. "Mit dem Gebrauchtwagenmarkt kommt für die Hersteller die nächste Bewährungsprobe: Wie gut halten ihre Fahrzeuge über Jahre im Alltag durch? Der TÜV-Report zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Modellen erheblich sind."Tesla Model Y und MG4 belegen die letzten PlätzeDie drei Schlusslichter im Ranking der 2- bis 3-Jährigen sind ausschließlich Elektroautos. Das Tesla Model 3 landet mit einer Mängelquote von 12,5 Prozent auf Platz 107, gefolgt vom MG4 mit 16,0 Prozent auf Platz 108. Letzter von 109 Modellen ist erneut das Tesla Model Y mit 18,5 Prozent. Damit steigt dessen Mängelquote gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte. Seit dem TÜV-Report 2015 hat kein Modell dieser Altersklasse einen höheren Mängelwert erreicht.Beim Model Y fallen vor allem die Achsaufhängungen auf. Ausgeschlagene Trag- und Führungsgelenke werden 24-mal häufiger beanstandet als bei den Vergleichsfahrzeugen. Auch die Bremsscheiben bereiten Probleme: Bei 3,4 Prozent der geprüften Fahrzeuge werden entsprechende Mängel festgestellt, gegenüber 1,0 Prozent im Altersklassendurchschnitt. Hinzu kommen überdurchschnittlich viele Beanstandungen an der vorderen Beleuchtung. Mit durchschnittlich 58.000 Kilometern liegt die Laufleistung des Model Y allerdings über dem Durchschnitt von 47.000 Kilometern.Erstmals ist mit dem MG4 auch ein Pkw-Modell eines chinesischen Herstellers im TÜV-Report vertreten. Der elektrische Kompaktwagen weist besonders häufig Mängel an den Bremsscheiben auf: 10,3 Prozent der geprüften MG4 werden hier beanstandet, gegenüber 1,0 Prozent im Durchschnitt der Altersklasse. Auch die Achsaufhängungen liegen mit 2,7 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,5 Prozent. Dabei hat der MG4 mit durchschnittlich 37.000 Kilometern eine vergleichsweise geringe Laufleistung.Ältere Elektroautos: Gute Ergebnisse und SchwachstellenAuch bei der zweiten HU nach fünf Jahren überzeugen zahlreiche Elektroautos. Zwölf der 18 ausgewerteten E-Modelle bleiben unter der durchschnittlichen Mängelquote von 10,2 Prozent. Der Audi Q8 e-tron gewinnt mit nur 3,3 Prozent sogar das gesamte Ranking der 4- bis 5-Jährigen. Der Peugeot e-2008 erreicht mit 5,5 Prozent Platz neun, der Renault Twingo Z.E. mit 5,7 Prozent Platz elf. Auch der Mazda MX-30, der Fiat 500e und der Hyundai Kona Elektro erzielen gute Ergebnisse.Andere Modelle zeigen dagegen auch mit zunehmendem Alter deutliche Schwächen. Beim Tesla Model 3 steigt die Mängelquote von 12,5 Prozent bei der ersten HU auf 21,1 Prozent bei der zweiten und 27,9 Prozent bei der dritten HU. Bei den 6- bis 7-Jährigen belegt das Modell damit den letzten Platz seiner Altersklasse.Erstmals reicht die Datenbasis aus, um den technischen Zustand eines Elektroautomodells nach neun Jahren auf der Straße zu bewerten. Der Renault Zoe weist bei den 8- bis 9-Jährigen eine Mängelquote von 23,0 Prozent auf, deutlich über dem Altersklassendurchschnitt von 17,4 Prozent. Häufige Schwachstellen sind Achsaufhängungen und Bremsen.Elektroautos brauchen regelmäßige WartungBei Elektroautos fallen vor allem Mängel an Bremsen, Achsaufhängungen und Beleuchtung auf. Durch die sogenannte Rekuperation werden die mechanischen Bremsen seltener genutzt, was Korrosion an den Bremsscheiben begünstigen kann. Das bei vielen Elektroautos höhere Gewicht kann zudem die Fahrwerkskomponenten stärker beanspruchen.Die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen zeigen jedoch, dass die Antriebsart allein die Mängelhäufigkeit nicht erklärt. Wie bei Verbrennern können neben Alter und Laufleistung auch die konstruktive Auslegung und die Haltbarkeit der Bauteile eine Rolle spielen. Darauf deuten insbesondere die auffällig hohen Mängelquoten an den Achsaufhängungen des Tesla Model Y und an den Bremsscheiben des MG4 hin. Für Halter bleiben regelmäßige Inspektionen wichtig, bei denen insbesondere Bremsen und Fahrwerk kontrolliert werden. Die Hauptuntersuchung ergänzt die Wartung und macht sicherheitsrelevante Mängel sichtbar, die im Fahrzeugalltag möglicherweise unbemerkt bleiben.Alternde Pkw-Flotte: Immer mehr ältere FahrzeugeDer Pkw-Bestand in Deutschland wächst, gleichzeitig bleiben die Fahrzeuge immer länger im Einsatz. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) waren Anfang 2026 rund 49,5 Millionen Pkw zugelassen, etwa 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig ist das Durchschnittsalter auf 10,9 Jahre gestiegen. Im Jahr 2015 waren es noch 9,0 Jahre. Inzwischen sind 27,7 Prozent der zugelassenen Pkw mindestens 15 Jahre alt."Autos werden heute deutlich länger gefahren als früher. Das ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, stellt aber auch neue Anforderungen an die Verkehrssicherheit", sagte Bühler. "Wir dürfen nicht nur darüber nachdenken, wie wir neue Autos noch sicherer machen. Genauso wichtig ist es, die technische Sicherheit der bestehenden Fahrzeuge über viele Jahre zu erhalten. Bremsen, Fahrwerk und andere sicherheitsrelevante Bauteile müssen auch nach zehn oder fünfzehn Jahren zuverlässig funktionieren. Regelmäßige Wartung und die Hauptuntersuchung sind dafür unverzichtbar."Der Zusammenhang zwischen Fahrzeugalter und Mängelhäufigkeit zeigt sich deutlich in den Ergebnissen des TÜV-Reports: Bei den 4 bis 5 Jahre alten Pkw beträgt die Quote erheblicher und gefährlicher Mängel 10,2 Prozent. Bei den 10- bis 11-Jährigen sind es bereits 21,9 Prozent. Von den 14 bis 15 Jahre alten Fahrzeugen bestehen 31,2 Prozent die HU nicht. Bei den 20- bis 21-Jährigen steigt der Anteil auf 38,7 Prozent.Mit dem Alter nehmen insbesondere Defekte an Beleuchtung, Fahrwerk und Antrieb zu. Bei den 12 bis 13 Jahre alten Pkw stellen die TÜV-Sachverständigen an 9,8 Prozent der Fahrzeuge Ölverlust an Motor oder Getriebe fest. Bei 7,1 Prozent wird das Abblendlicht beanstandet und bei 6,1 Prozent die Achsaufhängung. Bei den 8 bis 9 Jahre alten Fahrzeugen liegen die entsprechenden Quoten noch bei 3,8, 4,0 und 2,7 Prozent.Dass auch ältere Fahrzeuge gute Ergebnisse erzielen können, zeigen die Sieger der weiteren Altersklassen: Der VW T-Roc liegt bei den 6- bis 7-Jährigen und den 8- bis 9-Jährigen vorne. Bei den 10- bis 11-Jährigen teilen sich der Mercedes GLA und der VW Golf Sportsvan mit jeweils 13,5 Prozent den ersten Platz. In der Altersklasse der 12- bis 13-Jährigen gewinnt der Mercedes GLE/ML. Im Markenvergleich der Langzeitqualität liegt Mercedes mit einer durchschnittlichen Mängelquote von 18,0 Prozent ebenfalls vorne, gefolgt von Toyota (18,7 Prozent) und Audi (19,6 Prozent). Berücksichtigt werden Hersteller, die bei den 10- bis 11-Jährigen mit mindestens drei Modellen vertreten sind.Hauptuntersuchung an moderne Fahrzeugtechnik anpassenDer TÜV-Verband fordert, die Hauptuntersuchung an die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung der Fahrzeuge anzupassen. Fahrerassistenzsysteme sollten künftig auch auf ihre tatsächliche Funktion und Wirkung geprüft werden. Damit können sicherheitsrelevante Fehler an Sensoren oder fehlerhafte Kalibrierungen erkannt werden, die von der Eigendiagnose nicht erfasst werden. Zudem müssen die Prüforganisationen kontrollieren können, ob Fahrzeuge zugelassene Softwarestände verwenden und die Softwareintegrität gewährleistet ist. Dafür benötigen sie einen standardisierten und diskriminierungsfreien Zugang zu sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten. Ein digitaler Fahrzeuglebenslauf soll außerdem Software-Updates, Rückrufe und technische Änderungen dauerhaft nachvollziehbar dokumentieren. "Die Fahrzeugtechnik hat sich grundlegend verändert, die Hauptuntersuchung muss damit Schritt halten", sagte Bühler. "Heute entscheiden auch Sensoren, Software und elektronische Steuerungen darüber, ob ein Auto sicher ist. Eine Fehlermeldung auszulesen, reicht dafür nicht aus. Wir müssen die tatsächliche Funktion sicherheitsrelevanter Systeme unabhängig prüfen können. Dazu brauchen die Prüforganisationen Zugang zu den Fahrzeugdaten. Die Hersteller dürfen nicht allein darüber bestimmen, welche Informationen für die Sicherheitsprüfung verfügbar sind."Auch die Prüfung von Elektrofahrzeugen muss weiterentwickelt werden. Bislang wird die Hochvoltbatterie bei der HU im Wesentlichen einer Sichtprüfung unterzogen. Der TÜV-Verband fordert zusätzliche Prüfmöglichkeiten für die elektrische Sicherheit des Hochvoltsystems, insbesondere für den Isolationswiderstand und den Potenzialausgleich. Darüber hinaus setzt sich der TÜV-Verband für einheitliche Standards zur unabhängigen Bestimmung des Gesundheitszustands von Antriebsbatterien ein. Solche Prüfungen können Käufer gebrauchter Elektroautos verlässliche Informationen über den Zustand der Batterie liefern.TÜV-Report gibt Orientierung beim GebrauchtwagenkaufSeit mehr als 50 Jahren bietet der AutoBild TÜV-Report Autofahrern, Herstellern und Politik eine unabhängige Orientierung über den technischen Zustand der Pkw in Deutschland. Für Gebrauchtwagenkäufer liefert er detaillierte Informationen zu den Stärken und Schwächen einzelner Modelle. "Ein gutes Abschneiden bei der ersten HU ist freilich nur der Einstieg in eine erfolgreiche TÜV-Karriere, denn manche Mängel zeigen sich erst im fortgeschrittenen Alter", sagt Matthias Moetsch, Redaktionsleiter des AUTO BILD TÜV-Reports. "Deshalb haben wir die Wertung zur Langzeitqualität eingeführt." Hier wird ermittelt, welche Mängelquoten die einzelnen Automarken bei den Elfjährigen aufweisen - was dem durchschnittlichen Alter der Pkw auf deutschen Straßen entspricht.Darüber hinaus bietet das Sonderheft praktische Tipps, wie Autofahrer häufige HU-Mängel erkennen und vermeiden können, einen großen Test von Allwetterreifen für SUV sowie einen Beitrag über bidirektionales Laden, bei dem Elektroauto-Batterien auch als Stromspeicher genutzt werden können. Ein Interview mit Wladimir Kaminer über die Faszination des Autofahrens ergänzt die Ausgabe. Der AutoBild TÜV-Report 2027 ist ab dem 19. November 2026 für 5,90 Euro im Handel oder digital unter www.ikiosk.de erhältlich.Weitere Informationen und eine Präsentation mit den Ergebnissen sind abrufbar unter: www.tuev-verband.de/pressemitteilungen/tuev-report-2027Methodik-Hinweis:Herausgeber des TÜV-Reports 2027 ist der TÜV-Verband, der den Gebrauchtwagenreport gemeinsam mit der AutoBild produziert. Für den TÜV-Report 2027 hat die Redaktion 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen von Pkw ausgewertet, die von den TÜV-Prüfstellen in der Zeit vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 durchgeführt wurden. Untersucht wurden für den aktuellen TÜV-Report 200 verschiedene Fahrzeugtypen, darunter 26 reine Elektrofahrzeuge.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Linda RoyPressesprecherinTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-580, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6392825