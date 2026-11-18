Die neue Plattform unterstreicht den strategischen Wert der Übernahme von 1Spatial und stärkt die Position von VertiGIS als führendes Unternehmen für Geodatenmanagement und -analysen.

Bonn, Deutschland, 18. November 2026 - VertiGIS, ein weltweit führender Anbieter von Geodatenlösungen, gab heute die Verfügbarkeit des "VertiGIS Data Gateway" bekannt - die erste bedeutende Plattforminnovation seit der Übernahme von 1Spatial und ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Das VertiGIS Data Gateway, das am internationalen GIS Day 2026 weltweit eingeführt wird, unterstützt infrastruktur- und anlagenintensive Unternehmen dabei, Daten im großen Maßstab vertrauenswürdig zu verwalten und zu nutzen. Damit schafft es die Grundlage für fundierte, datengestützte Entscheidungen.

VertiGIS Data Gateway ist aber mehr als nur eine Produkteinführung - es verdeutlicht den Mehrwert der Zusammenführung von VertiGIS und 1Spatial, das VertiGIS im April 2026 übernommen hat. Durch die Kombination der Funktionen zur Datenqualitätssicherung von 1Spatial mit der Betriebs- und Workflow-Expertise von VertiGIS hat das Unternehmen eine umfassende Geodatenplattform geschaffen, die Kunden dabei unterstützt, Daten in operative Ergebnisse umzuwandeln. Das kombinierte Angebot verbindet automatisierte Governance und Validierung mit branchenspezifischen Anwendungen, Workflows und Geodaten-Intelligenz.

Unternehmen aus den Bereichen Versorgungswirtschaft, Telekommunikation, Verkehr, öffentliche Verwaltung und anderen infrastrukturintensiven Branchen sind bestrebt, durch Daten, Automatisierung und KI einen größeren Mehrwert zu erschließen. Viele kämpfen jedoch weiterhin mit fragmentierten Informationen, uneinheitlicher Datenqualität und isolierten Systemen.

VertiGIS Data Gateway unterstützt Unternehmen dabei, Daten über komplexe georäumliche Datenlieferketten hinweg zu verknüpfen, zu validieren, zu verwalten und zu operationalisieren. Dies umfasst interne Teams, Auftragnehmende, Lieferantinnen und Lieferanten sowie Lieferpartner und gewährleistet, dass Informationen von ihrer Erstellung bis zur operativen Nutzung korrekt, konform und zweckmäßig bleiben.

Datenqualität kontinuierlich sicherstellen

Da Unternehmen zunehmend in KI-gestützte Analysen, Automatisierung und räumliche Intelligenz investieren, stehen viele vor einer gemeinsamen Herausforderung: der Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Steuerung der Daten, die diese Initiativen vorantreiben. VertiGIS Data Gateway bietet einen kontinuierlichen Ansatz für die Qualität georäumlicher Daten, indem es Informationen bereits bei ihrer Erstellung mithilfe einer patentierten automatisierten Regel-Engine validiert und so verhindert, dass Fehler in Kernsysteme und operative Arbeitsabläufe gelangen. Darüber hinaus kann es fehlende Informationen ergänzen und vervollständigen.

Seine Architektur ermöglicht eine kontinuierliche Aufrechterhaltung der Datenqualität über den gesamten Lebenszyklus der Daten hinweg, anstatt sich auf periodische, punktuelle Bereinigungsprojekte zu verlassen. VertiGIS Data Gateway lässt sich über RESTful-APIs in bestehende Systeme integrieren und bietet eine dauerhafte Ebene der automatisierten Validierung und Qualitätskontrolle. Dadurch können Unternehmen die Qualität und Verlässlichkeit ihrer Geodaten dauerhaft sicherstellen. "Daten sind nur dann wertvoll, wenn Unternehmen ihnen vertrauen und sich auf ihre Genauigkeit verlassen können", sagte Drew Millen, Global Chief Technology Officer bei VertiGIS. "Die Einführung von VertiGIS Data Gateway ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht die Stärke der Kombination aus VertiGIS und 1Spatial. Jetzt bieten wir unseren Kunden eine einheitliche Plattform, die ihnen hilft, die Datenqualität sicherzustellen, Governance in großem Maßstab zu etablieren und Daten vertrauensvoll in ihren gesamten Betriebsabläufen zu nutzen."

Aufbauend auf den Datenmanagement- und Governance-Fähigkeiten, die 1Spatial zu einem anerkannten Marktführer im Geodatenbereich gemacht haben, automatisiert das VertiGIS Data Gateway die Datenvalidierung, -bereinigung, -transformation und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben in komplexen Umgebungen. Es gewährleistet einen sicheren HTTPS-Zugriff und stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer:innen auf zugewiesene Aufgaben zugreifen können. Administrator:innen erhalten eine präzise Kontrolle über Berechtigungen und die Zuweisung von Aufgaben.

Eine vertrauenswürdige Datenbasis für KI

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI wird die Qualität der zugrunde liegenden Daten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das VertiGIS Data Gateway stellt sicher, dass Geodaten kontrolliert, validiert und KI-fähig bleiben und bildet damit eine verlässliche Grundlage für Analysen, Geschäftsprozesse und zukünftige KI-Initiativen. "KI hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen kritische Infrastruktur planen, instandhalten und betreiben, doch ihre Wirksamkeit hängt vollständig von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab", fügte Drew Millen hinzu. "Wenn Unternehmen KI in ihre alltäglichen Geschäftsprozesse integrieren wollen, müssen sie darauf vertrauen können, dass die Informationen, auf denen diese Entscheidungen basieren, genau, konsistent und zweckmäßig sind. VertiGIS Data Gateway trägt dazu bei, dieses Vertrauen zu schaffen, und ermöglicht es Kunden, einen größeren Mehrwert aus Geodaten zu schöpfen und gleichzeitig Leistung und Effizienz zu steigern."

Seit der Übernahme von 1Spatial konzentriert sich VertiGIS darauf, komplementäre Technologien, Fachwissen und Teams zusammenzuführen, um Kunden weltweit mehr Mehrwert zu bieten. Die Einführung von VertiGIS Data Gateway markiert einen bedeutenden Meilenstein und zeigt, wie die Stärken von VertiGIS und 1Spatial Unternehmen bei georäumlichen Abläufen und KI-gestützter Entscheidungsfindung unterstützen.

Das VertiGIS Data Gateway ist ab dem 18. November 2026 weltweit verfügbar und unterstützt Cloud- und On-Premises-Bereitstellungen sowie kundenseitig verwaltete Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.vertigis.com/de/vertigis-data-gateway/

Über VertiGIS

VertiGIS erschließt das Potenzial von Standortdaten, um Unternehmen dabei zu helfen, intelligenter zu arbeiten. Seine innovativen georäumlichen Lösungen verbinden komplexe Standortdaten mit realen betrieblichen Arbeitsabläufen für Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikationsanbieter sowie Teams aus Wirtschaft und Industrie. Dies versetzt sie in die Lage, Anlagen präzise zu verwalten, die Effizienz zu steigern und hervorragende Ergebnisse zu erzielen.??

Die Neo-Technologievision von VertiGIS treibt diesen Wandel voran. Cloud-orientierte, branchenbezogene und KI-gestützte Tools werden mit einem Anwendungsportfolio kombiniert, zu dem VertiGIS Studio, VertiGIS Networks, VertiGIS FM, VertiGIS LM, VertiGIS ConnectMaster und VertiGIS Data Gateway gehören. Diese Lösungen erweitern und verbessern die ArcGIS-Plattform von Esri und passen sich sowohl den Anforderungen kleiner Teams als auch denen von Unternehmensimplementierungen an.

Weltweit vertrauen mehr als 5.000 Organisationen auf VertiGIS, um Geodaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Weitere Informationen zu VertiGIS finden Sie unterwww.vertigis.com.

Kontakt:?

Ameesha Patel

C8 Consulting for VertiGIS

vertigis@c8consulting.co.uk