Ein großangelegter Cyberangriff hat zahlreiche Webseiten im Netz kompromittiert. Sie wurden unbemerkt mit Schadcode infiziert und ihre User:innen könnten dadurch mit Malware in Berührung gekommen sein. Was Unternehmen und Nutzer:innen jetzt wissen müssen. Die Cybersecurity-Expert:innen von Report URI haben einen Angriff auf einige der größten Webseiten entdeckt. Dazu zählen etwa die Seiten von Zoom, Salesforce, GitLab, Ikea, Asos, CNN, BBC, Fox News ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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