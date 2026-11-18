Ein großangelegter Cyberangriff hat zahlreiche Webseiten im Netz kompromittiert. Sie wurden unbemerkt mit Schadcode infiziert und ihre User:innen könnten dadurch mit Malware in Berührung gekommen sein. Was Unternehmen und Nutzer:innen jetzt wissen müssen. Die Cybersecurity-Expert:innen von Report URI haben einen Angriff auf einige der größten Webseiten entdeckt. Dazu zählen etwa die Seiten von Zoom, Salesforce, GitLab, Ikea, Asos, CNN, BBC, Fox News ...

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