MÜNCHEN (dpa-AFX) - Als Anreiz für die bundesweite Erschließung der Erdwärme in geologisch geeigneten Regionen Deutschlands sichern Bund und der Dax -Konzern Munich Re erstmals eine große Geothermie-Bohrung ab. In der Gemeinde Pullach vor den Toren Münchens sind im November 2026 drei neue Bohrungen bis in Tiefen von etwa dreieinhalb Kilometer geplant.

Für Pullach ist das ein Großprojekt in den Händen des gemeindeeigenen Energieversorgers IEP: Das gesamte Investitionsvolumen für Bohrungen, Heizwerk und Fernwärmenetzausbau beläuft sich auf 120 Millionen Euro, wie eine IEP-Sprecherin sagt. Finanziert wird das Vorhaben mit Förderungen aus dem Bundesprogramm für effiziente Wärmenetze (BEW) und einem Darlehen der KfW.

Finanzielles Risiko erfolgloser Bohrungen wird stark gemindert

Größtes Risiko bei Geothermie-Bohrungen ist laut Munich Re die "Nichtfündigkeit". Das schreckt demnach häufig Investoren und deren Banken ab. Die Investoren sind häufig finanziell nicht auf Rosen gebettete Kommunen beziehungsweise kommunale Gesellschaften, aber auch private Geldgeber.

Daher ist das Pullacher Darlehen mit der Fündigkeitsversicherung von KfW und Munich Re aus dem Deutschlandfonds abgesichert. Sollten Bohrungen erfolglos bleiben, bezahlt die Munich Re 30 bis 70 Prozent des Darlehens, die staatliche Förderbank 30 Prozent.

Die im Isartal gelegene Gemeinde zählt zu den Geothermie-Pionieren in Deutschland und deckt bisher gut 70 Prozent des Wärmebedarfs mit dem heißen Wasser aus der Erde. Nach Angaben eines Rathaussprechers will Pullach in dieser Hinsicht komplett autark werden.

Nach Pullacher Muster sollen bis 2030 laut Munich Re 65 weitere Geothermie-Projekte entstehen. Das würde den Anteil der für die Wärmenutzung verwendeten Energie aus Geothermie nach Angaben des Unternehmens verzehnfachen. "So zeigen wir, dass Geothermie-Bohrungen kalkulierbar sind und erschließen damit ein enormes Wärmepotenzial für die Kommunen", sagte Patrick Hinze, der Leiter des Geschäfts mit grünen Technologien bei Munich Re.

KfW-Chef: Beitrag zu Deutschlands Souveränität



"Das stärkt die regionale Energiewende und trägt gleichzeitig zur Souveränität des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei", sagte KfW-Vorstandschef Stefan Wintels. Die Bohrungen zielen auf die wasserführende Schicht im süddeutschen Molassebecken. Dort kann das unterirdische Wasser über 100 Grad heiß sein. "Das Ziel ist eine Vollversorgung der Gemeinde - soweit technisch und wirtschaftlich möglich - mit Fernwärme über Tiefengeothermie bis 2027", sagte ein Sprecher der Gemeinde. "Der Ausbau bedeutet natürlich auch weniger Abhängigkeit von Öl und Gas."

Der Großraum München ist in Sachen Geothermie gut erschlossen: Sehr aktiv ist auf der anderen Seite der Isar auch die Pullacher Nachbargemeinde Grünwald, die seit 2011 ebenfalls eine Geothermie-Anlage ihr Eigen nennt. Im Münchner Stadtgebiet betreibt unter anderem der Triebwerkhersteller und Dax-Konzern MTU ein Geothermie-Kraftwerk./cho/DP/mis