Angesichts aktueller Entwicklungen ist die Diskussion um offene Immobilienfonds erneut entfacht. Scope sieht die Anlageklasse in einer ernsten Belastungsprobe, spricht aber nicht von einem Systemversagen. Pauschale Verkaufsempfehlungen würden Unterschieden zwischen Fonds nicht gerecht. Einige offene Immobilienfonds haben die Anteilsrücknahme ausgesetzt, ein Fonds hat zuletzt die Rücknahme beschränkt: So hat das Gating beim grundbesitz europa der DWS die Debatte über offene Immobilienfonds erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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