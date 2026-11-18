Wann darf ein Rechtsschutzversicherer die Deckung wegen fehlender Erfolgsaussichten ablehnen? Der BGH stellt klar: Versicherer dürfen die Hürden nicht zu hoch ansetzen. Auch bei Schadenersatzforderungen wegen möglicher Corona-Impfschäden muss eine Beweisführung möglich bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in der vergangenen Woche über Deckungsfragen in der Rechtsschutzversicherung entschieden. Im Mittelpunkt stand die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Versicherer Rechtsschutz für die ...

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