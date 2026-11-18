Ein Immobilienmakler scheiterte vor Gericht mit seiner Forderung nach 14.995,90 Euro Provision für die vermeintliche Vermittlung einer Immobilie. Neben der fehlenden Vollmacht des Auftraggebers reichten auch die per WhatsApp ausgetauschten Inhalte für einen wirksamen Maklervertrag nicht aus. Das Landgericht (LG) München I hat die Klage eines Immobilienmaklers auf Zahlung einer Provision von 14.995,90 Euro abgewiesen. Der Makler konnte weder das Zustandekommen eines wirksamen Vertrags noch die erforderliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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