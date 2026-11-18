Schwalbach am Taunus (ots) -Alle Jahre wieder: Weihnachten steht vor der Tür! Für die einen die schönste Zeit des Jahres, für andere der Inbegriff von Trubel und Hektik. Auch wenn die offizielle Weihnachtszeit erst im Dezember beginnt, starten viele schon deutlich früher in die Festtagssaison. Oft wird diese Vorfreude heimlich im Verborgenen zelebriert. Doch warum ein Geheimnis daraus machen, wenn es doch vielen so geht? Fest steht: Weihnachtsfreude beginnt nicht mit einem festen Datum, sondern mit dem richtigen Gefühl - und wann dies aufkommt, ist individuell! Für alle, bei denen die Vorfreude bereits angekommen ist, gibt es gute Nachrichten: Febreze bringt mit seinen neuen limitierten Winterdüften ab sofort Produkte auf den Markt, die zu jeder Zeit eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre im eigenen Zuhause schaffen.Limitierte Winterdüfte verwandeln Vorfreude in ein Dufterlebnis für zu HauseDie erste Weihnachtsplaylist lief schon im Oktober, der Spekulatius wanderte "nur zum Probieren" in den Einkaufswagen, und ganz heimlich freut man sich längst auf den Weihnachtsmarkt. Febreze verwandelt diese Vorfreude in ein Zuhause, das schon Wochen vor den Feiertagen festlich duftet: Die limitierten Winterneuheiten Febreze Duftstecker Vanille, Febreze Bad-Lufterfrischer Winterfrische, Febreze Lufterfrischer Apfel & Zimt und Febreze Textilerfrischer Winterfrische bringen warme Noten wie Vanille, Apfel und Zimt in die eigenen vier Wände. Ob lang anhaltende Raumfrische, winterlicher Duft im Bad, Frische auf Knopfdruck oder frischer Duft für Textilien. So wird aus der heimlichen Vorfreude ein festlicher Wohlfühlmoment, der bis über die Feiertage hinaus anhält und für festliches Flair sorgt.Sofortige Winterstimmung auf KnopfdruckSofortige Frische auf Knopfdruck erzeugt der Febreze Lufterfrischer Apfel & Zimt im Duo Pack. Mit warmem Apfel-Zimt-Duft sorgt er im Handumdrehen für Winterstimmung im Zuhause und bekämpft Gerüche. Ideal, kurz bevor Festtagsgäste kommen, und perfekt für Küche und Wohnzimmer.Lang anhaltende Frische trifft auf wohltuende VanilleDer Febreze Duftstecker Vanille mit individuell regulierbarer Duftintensität sorgt für lang anhaltende Frische im ganzen Raum. Sein warmer, einladender Vanilleduft hält bis zu 90 Tage lang. Der Duftstecker ist ideal für Wohn-, Schlaf- oder Eingangsbereiche geeignet.Kleine Lösung, große Wirkung gegen BadgerücheIdeal zum kontinuierlichen Bekämpfen von Badgerüchen bis zu 60 Tage lang ist der Febreze Bad-Lufterfrischer Winterfrische im Duo Pack. Er ist nicht nur klein, diskret und einfach im Bad zu platzieren, sondern funktioniert auch ohne Strom oder Batterien und sorgt für eine angenehme, winterliche Frische.Frische bis in jede FaserDer Febreze Textilerfrischer Winterfrische entfernt Gerüche aus Textilien, statt sie nur zu überdecken. Er überzeugt durch seinen limitierten Winterfrische-Duft mit gemütlicher, winterlicher Note und ist ideal für Sofas, Vorhänge, Kissen, Decken oder Kleidung zwischen den Waschgängen geeignet. Sorgt nicht nur bei Weihnachtsgästen für einen bleibenden Eindruck.Die neuen Febreze Limitierten Winterdüfte sind, solange der Vorrat reicht, ab sofort im Handel erhältlich.Preise- Febreze Duftstecker Vanille - 7,49 EUR UVP*- Febreze Bad-Lufterfrischer Winterfrische, Duo Pack - 7,49 EUR UVP*- Febreze Lufterfrischer Apfel & Zimt, Duo Pack - 7,49 EUR UVP*- Febreze Textilerfrischer Winterfrische - 2,99 EUR UVP** Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://de.pg.com/.Pressekontakt:Golin Ketchum, Milena Berg, +49 174 302 84 78, E-Mail: milena.berg@omc.com, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6392854