Berlin (ots) -"Die Senkung der Stromsteuer ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Sie sorgt für mehr Steuergerechtigkeit, stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und setzt ein wichtiges Signal für den Mittelstand. Gerade im Groß- und Außenhandel sind die Energiekosten ein erheblicher Wettbewerbsfaktor - insbesondere bei der Lagerhaltung und Logistik. Entscheidend ist aber, dass aus der befristeten Entlastung eine dauerhafte wird. Mit Entlastungen auf Zeit schafft man kein langfristiges Vertrauen" fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der im Koalitionsausschuss beschlossenen Stromsteuersenkung.Jandura weiter: "Unsere Unternehmen treffen Investitionsentscheidungen für die nächsten zehn Jahre, nicht für die nächsten zwölf Monate. Wer die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken will, muss langfristig für bezahlbare Energie und verlässliche Rahmenbedingungen sorgen. Die Streichung des Ausbaus der Mütterrente wäre ein sinnvoller Beitrag zur Finanzierung gewesen. Auch beim Spritpreis gilt: Kurzfristige Eingriffe ersetzen keine nachhaltige Entlastung der Wirtschaft.""Insgesamt hätten wir vom Koalitionsgipfel deutlich mehr erwartet. Insbesondere die dringend notwendige steuerliche Entlastung der Personengesellschaften und die lange angekündigte grundlegende Reform des Rentensystems bleiben weiterhin aus. Die Koalition muss endlich auch bei den großen Strukturreformen den Mut zu weitreichenden Entscheidungen aufbringen. Nur so kann das Vertrauen der Unternehmen in den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt werden", so Jandura abschließend.18. November 2026Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6392879