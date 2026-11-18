Hannover (ots) -Hannover (18. November 2026). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat zwei neue Seelsorgende für die Olympischen und Paralympischen Spiele berufen. Diakonin Inga Rohoff aus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers übernimmt zum 1. März 2027 die evangelische Olympia-Seelsorge. Pfarrer Jan Lübking aus der Evangelischen Kirche im Rheinland wird zum 1. November 2028 neuer evangelischer Paralympics-Seelsorger. Beide bringen eigene Erfahrungen im Leistungssport mit und engagieren sich seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Kirche und Sport. Das Kollegium des Kirchenamtes der EKD hat die Berufungen auf Vorschlag des Vorstands des Arbeitskreises "Kirche und Sport" beschlossen.Der Sportbeauftragte der EKD, Präses Thorsten Latzel, begrüßte die Berufungen: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Inga Rohoff und Jan Lübking zwei starke Kolleg*innen haben, die in ihrer neuen Funktion als olympische bzw. paralympische Seelsorger*in Athlet*innen begleiten werden. Beide sind bereits seit vielen Jahren im Bereich Kirche und Sport engagiert - und bieten Gottesdienste, Seelsorge und sportethische Angebote an. Der Dialog von Kirche und Sport bietet ein großes Potential - im Blick auf Wertevermittlung, Integration, Teamgeist, ethische Haltung, gesellschaftlichen Zusammenhalt - und es ist gut, wenn wir diese Möglichkeiten gemeinsam im Team wahrnehmen können."Zugleich dankte er den bisherigen Amtsinhabern, Pfarrer Thomas Weber und Pfarrer Christian Bode, die nach jeweils rund 20 Jahren aus ihren Ehrenämtern ausscheiden: "Thomas Weber und Christian Bode haben beide eine hervorragende Arbeit geleistet. Jeder, der einmal im Leistungssport dabei gewesen ist, weiß, welchem Druck Athlet*innen, Angehörige und Teams hier oft ausgesetzt sind. Umso wichtiger ist die seelsorgliche und geistliche Begleitung, die Thomas Weber und Christian Bode über Jahre angeboten haben. Sie haben damit Sportler*innen in kritischen Lebenszeiten etwas von der großen Menschenfreundlichkeit Gottes vermittelt - und davon, dass der eigene Wert nicht von Sieg und Niederlage abhängt. Christian Bode wird uns dankenswerterweise noch bis zu den Spielen 2028 erhalten bleiben. Thomas Weber wünsche ich Gottes Segen für seine neue Lebensphase."Die künftige Olympia-Seelsorgerin Inga Rohoff möchte Athlet*innen bereits im Vorfeld großer Wettkämpfe begleiten und frühzeitig Kontakte zu Trainer*innen, Verbänden sowie Verantwortlichen im Sport aufbauen - etwa bei Trainingslagern oder Veranstaltungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). "Ich möchte zuhören und herausfinden, was diese Menschen tatsächlich von der kirchlichen Begleitung brauchen und erwarten", sagt Rohoff. Ein besonderes Anliegen ist ihr die enge Zusammenarbeit zwischen Olympia- und Paralympics-Seelsorge.Auch Jan Lübking möchte die seelsorgliche Begleitung im Spitzensport weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit soll die Förderung von Inklusion und Teilhabe in Kirche und Sport sein. Beide wollen an bewährte Formen der Seelsorge anknüpfen und zugleich neue Wege der geistlichen Begleitung und Zusammenarbeit zwischen Kirche und Sport erschließen.Informationen:Die evangelische Olympia- und Paralympics-Seelsorge hat eine lange Tradition. Auf Einladung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) begleiten evangelische und katholische Geistliche die deutschen Mannschaften bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Sie sind offiziell Teil der jeweiligen Teams und stehen Athlet*innen sowie weiteren Teammitgliedern als seelsorgliche Ansprechpersonen zur Seite. Darüber hinaus engagiert sich die evangelische Sportseelsorge bei weiteren internationalen Sportgroßveranstaltungen, darunter den FISU World University Games.Weitere Informationen: Kirche und Sport - EKD (https://www.ekd.de/kirche-und-sport-48549.htm).Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6392863