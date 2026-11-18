Hamburg (ots) -Neue Vorgaben für Entsendungen, erleichterte Anforderungen an A1-Bescheinigungen und mehr Kontrollen: Die EU reformiert die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme. Die meisten Änderungen gelten ab November 2028. Unternehmen sollten sich frühzeitig auf die neuen Regelungen einstellen.Die Europäische Union (EU) hat die Reform der Koordinierung der nationalen Sozialversicherungssysteme beschlossen. Mit der Verordnung (EU) 2026/2359 werden die bisherigen Regelungen zur grenzüberschreitenden sozialen Absicherung überarbeitet. Ziel ist es, die Rechte international mobiler Beschäftigter besser zu schützen, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern und Sozialversicherungsmissbrauch einzudämmen. Für Unternehmen, die Mitarbeitende innerhalb der EU entsenden oder grenzüberschreitend beschäftigen, ergeben sich daraus wichtige Veränderungen.Besonders relevant sind die neuen Anforderungen an Entsendungen und den Nachweis der Sozialversicherung. Für bestimmte kurzfristige Einsätze von höchstens drei Tagen sowie für Dienstreisen sind Ausnahmen von der vorherigen Meldepflicht vorgesehen. Im Baugewerbe gelten für kurzfristige Einsätze abweichende Regelungen.Zudem müssen Beschäftigte unmittelbar vor einer Entsendung mindestens drei Monate im Sozialversicherungssystem des Entsendestaates versichert gewesen sein. Nach einer maximal 24-monatigen Entsendung ist für einen erneuten Einsatz im selben Staat eine Unterbrechung von mindestens zwei Monaten vorgesehen.Mehr Transparenz, aber auch höhere Anforderungen an die PersonalplanungNeben den Entsenderegelungen umfasst die Reform weitere Änderungen. Dazu gehören neue beziehungsweise präzisierte Vorschriften zur Koordinierung von Arbeitslosenleistungen, Familienleistungen und Langzeitpflegeleistungen. Außerdem soll der Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern der Mitgliedstaaten verbessert werden. Neue Verfahren und verbindlichere Fristen sollen dazu beitragen, Unstimmigkeiten, Fehler und missbräuchliche Gestaltungen schneller aufzudecken.Die Verordnung ist bereits am 1. November 2026 in Kraft getreten. Die meisten inhaltlichen Änderungen werden jedoch erst ab dem 1. November 2028 angewendet. Unternehmen haben damit eine Übergangszeit, um bestehende Prozesse zu überprüfen und ihre internen Abläufe anzupassen.Frühzeitig auf neue Anforderungen vorbereitenFür Personalabteilungen und Global-Mobility-Verantwortliche bedeutet die Reform, internationale Mitarbeitereinsätze noch systematischer vorzubereiten. Insbesondere die Prüfung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen, die rechtzeitige Beantragung von A1-Bescheinigungen und die Dokumentation grenzüberschreitender Beschäftigungsverhältnisse gewinnen an Bedeutung."Internationale Mitarbeitereinsätze werden durch die neuen Regelungen nicht grundsätzlich komplizierter, erfordern aber eine vorausschauendere Planung. Unternehmen sollten die Übergangszeit nutzen, um ihre Entsendeprozesse und Zuständigkeiten zu überprüfen. Gerade bei wiederholten oder kurzfristig geplanten Auslandseinsätzen ist es wichtig, die sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen von Anfang an im Blick zu haben", empfiehlt Omer Dotou, Leiter Global Mobility Advisory Services der BDAE Consult GmbH.Einen Beitrag der BDAE Consult zu diesem Thema finden Interessierte hier: https://ots.de/5Dtqr8Über die BDAE GruppeSeit 30 Jahren begleitet die BDAE Gruppe verschiedenste Menschen auf ihrem Weg ins Ausland: Der Spezialist für internationale Versicherungsprodukte und Auslandsbeschäftigung bietet sowohl für Privatpersonen als auch Geschäftskundinnen und -kunden für jeden Bedarf die passende Lösung.Weltreisende, digitale Nomadinnen und Nomaden, Langzeitreisende und dauerhaft Auswandernde sowie Unternehmen jeder Größe, die ihre Mitarbeitenden für ihre Auslandstätigkeit gut abgesichert wissen wollen, gehören zu den Kundinnen und Kunden der BDAE Gruppe. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Versicherungslösungen im Bereich der internationalen Krankenversicherung.Die Inhouse-Rechtsberatung BDAE Consult GmbH unterstützt Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung internationaler Beschäftigungen: Die Expertinnen und Experten fokussieren sich insbesondere auf die rechtliche Bewertung von Auslandseinsätzen sowie die Umsetzung aller damit verbundenen Arbeitgeberpflichten in den Bereichen Arbeits-, Aufenthalts-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht.Gemeinsam mit dem Mutterkonzern MSH International betreut die Gruppe weltweit mehr als 500.000 Expats in 194 Ländern.Pressekontakt:Rebecca Kalisch-KlützPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: rkalisch-kluetz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/6392883