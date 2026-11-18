NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für den Monat Oktober mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci sei im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gesunken, schrieb Graham Hunt am Dienstagabend. Geopolitische Spannungen und höhere Kerosinpreise hätten die Flughäfen in Japan, Mexiko und Frankreich belastet. Der Straßenverkehr sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent zurückgegangen. Grund seien etwa die hohen Treibstoffpreise gewesen und ein Arbeitstag weniger für den Fernverkehr./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486





© 2026 dpa-AFX-Analyser