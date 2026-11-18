Fürth (ots) -Die NORMA-Auszubildenden haben erstmals ein soziales Projekt für die eigenen Mitarbeitenden organisiert: Unter dem Motto "Kleine Entdecker - große Erlebnisse" lud eine Gruppe von sechs Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr 15 Kinder und Enkelkinder von Mitarbeitenden in die NORMA-Unternehmenszentrale ein.In den vergangenen Jahren hatten die Auszubildenden ihre sozialen Projekte vor allem für Menschen und Einrichtungen außerhalb des Unternehmens organisiert. In diesem Jahr wollten sie einen anderen Weg gehen und den Mitarbeitenden etwas zurückgeben.Mit Vorfreude und Engagement in die VorbereitungTeilnehmen konnten Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, die zuvor von Mitarbeitenden der Unternehmenszentrale oder der Niederlassung Fürth angemeldet worden waren. Seit April trafen sich die Azubis regelmäßig, sammelten Ideen, planten den Ablauf und überlegten, wie sie den Kindern einen schönen Tag bereiten können.Abwechslungsreiches ProgrammAm Projekttag trafen sich die Auszubildenden frühzeitig in der Zentrale. Zum Auftakt stand ein Kennenlernspiel auf dem Programm, danach gab es ein gemeinsames Frühstück. Anschließend besuchten die Kinder ihre Eltern oder Großeltern im Büro und lernten die verschiedenen Arbeitsplätze kennen.Im kreativen Teil des Tages spielte eine Gruppe gemeinsam, während sich die andere dem Basteln widmete. Die Azubis begleiteten die Kinder bei allen Aktivitäten und unterstützten sie dabei. Gemeinsam bereiteten Kinder und Azubis außerdem das Mittagessen vor. Am Nachmittag entstanden selbst gestaltete Bilder, die die Kinder stolz präsentierten."Schön zu sehen, wie unbefangen die Kinder und unsere Azubis von Anfang an miteinander umgingen", so die Ausbildungsleitung.Kleine Geschenke zum AbschlussZum Abschluss erhielt jedes Kind eine Schultüte und eine persönliche Teilnahmeurkunde als Erinnerung an den gemeinsamen Tag. Auch für die Auszubildenden war der Tag ein gelungenes Erlebnis. Die Eltern zeigten sich begeistert und fragten bereits nach, ob ein solches Projekt bald wieder stattfinden wird.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6392887