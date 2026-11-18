Wiesbaden (ots) -Zusammenziehen, heiraten, Ausgaben teilen: Eine feste Partnerschaft verändert oft auch die Finanzen. Viele Paare planen Miete, Versicherungen und größere Anschaffungen gemeinsam - bei der Altersvorsorge stimmen sie sich oft weniger ab. Doch das würde sich lohnen, wie das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot ab 2027 zeigt.Paare im gemeinsamen Haushalt kennen die typischen Fragen: Was kaufen wir ein? Wie viel Geld soll am Monatsende übrigbleiben? Und was sparen wir für Urlaub, Rücklagen oder größere Anschaffungen? Heirat, Familienzuwachs oder Gehaltserhöhung können gute Anlässe sein, die Finanzen neu zu ordnen und die Altersvorsorge mit auf die Liste zu setzen.Beide Partner im Blick behaltenWichtig ist nicht, dass beide Partner genau gleich viel sparen. Entscheidend ist, dass beide für das Alter vorsorgen: "Viele Paare organisieren ihre laufenden Ausgaben sehr detailliert, und bei der Altersvorsorge sollten sie ebenso genau hinschauen", sagt Christian Kaiser, Produktmanager bei der R+V. "Es lohnt sich, regelmäßig zu prüfen, ob die Vorsorge noch zur aktuellen Lebenssituation passt."Denn im Laufe einer Partnerschaft kann sich vieles ändern: Jobwechsel, Teilzeit, Selbstständigkeit, eine längere Auszeit oder auch die Geburt eines Kindes. Dann verändern sich oft auch Einkommen und Ausgaben. Die Altersvorsorge muss dann nicht starr bleiben. Ist vorübergehend weniger Geld da, kann die Sparrate häufig kleiner ausfallen und später wieder erhöht werden. Voraussetzung ist, dass der Vertrag der gewählten Vorsorgelösung das ermöglicht.Staatliche Förderung nutzenAb 2027 gibt es mit dem Altersvorsorgedepot eine neue Möglichkeit der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält zusätzlich zu den eigenen Einzahlungen Zulagen. Die Grundzulage beträgt bis zu 540 Euro im Jahr. Wie hoch sie ausfällt, hängt von der Höhe des Eigenbetrags ab.Ein Beispiel: Wer 100 Euro im Monat selbst einzahlt - also 1.200 Euro im Jahr - bekommt 390 Euro Grundzulage hinzu. Sind beide Partner förderberechtigt und zahlen jeweils diesen Betrag ein, fließen insgesamt 3.180 Euro pro Jahr in ihre Altersvorsorge - bei 2.400 Euro eigenen Einzahlungen. Für jedes Kind gibt es zusätzlich eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Jahr. Die Kinderzulage erhält nur ein Elternteil.Ein Ziel, unterschiedliche Wege"Finanzplanung als Paar heißt nicht, dass beide genau das Gleiche machen müssen", sagt Christian Kaiser. "Entscheidend ist, dass beide vorsorgen und die Lösung zu ihrem Leben passt." Denn der eine möchte vielleicht mehr Sicherheit und wählt eine staatlich geförderte Vorsorgelösung mit Beitragsgarantie. Der andere wünscht sich höhere Renditen. Er verzichtet auf eine Garantie und wählt eine Lösung, bei der das Geld stärker am Kapitalmarkt angelegt wird - etwa in geeigneten Fonds und ETFs.Altersvorsorgedepot für Paare- Staatliche Förderung nutzen: Die Grundzulage beträgt pro Person bis zu 540 Euro im Jahr. Auf die ersten 360 Euro im Jahr gibt es 50 Prozent Förderung, auf den darüberhinausgehenden Beitrag bis 1.800 Euro 25 Prozent. Beispiele:- 120 Euro Eigenbeitrag im Jahr (Mindesteinlage): 60 Euro Grundzulage- 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr: 180 Euro Grundzulage- 1.800 Euro Eigenbeitrag im Jahr: 540 Euro Grundzulage- Förderung als Paar nutzen: Auch wenn nur ein Ehe- oder Lebenspartner unmittelbar förderberechtigt ist, kann der andere ebenfalls eine staatliche Zulage erhalten. Voraussetzung ist unter anderem ein eigener förderfähiger Vertrag, in den mindestens 120 Euro pro Jahr eingezahlt werden. Dann sind bis zu 175 Euro Zulage jährlich möglich.- Schon mit kleinen Beträgen starten: Der jährliche Mindestbeitrag liegt bei 120 Euro. Wer mehr einzahlt, erhält entsprechend mehr Förderung. Maximal werden 1.800 EUR Eigenbeitrag im Jahr gefördert.- Wenn Kinder dazukommen: Zusätzlich zur Grundzulage können Eltern bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr erhalten. Für die volle Zulage müssen sie 300 Euro jährlich selbst einzahlen - ein Euro Eigenbeitrag bringt einen Euro Förderung. Bei mehreren Kindern kann die staatliche Unterstützung damit deutlich steigen.- Sicherheit oder mehr Chancen: Ab 2027 können Sparerinnen und Sparer bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge zwischen unterschiedlichen Varianten wählen. Bei Verträgen mit Beitragsgarantie ist zugesichert, dass zu Beginn der Auszahlungsphase 80 Prozent der eingezahlten Beiträge und Zulagen für die Leistung zur Verfügung stehen. Beim Altersvorsorgedepot gibt es diese Garantie nicht - dafür können Sparer stärker an der Entwicklung des Kapitalmarkts teilhaben. Wer es einfacher halten möchte, entscheidet sich für ein standardisiertes Altersvorsorgedepot mit zwei ETFs und gesetzlich begrenzten Effektivkosten von maximal 1,0 Prozent.- Für die eigene Zukunft vorsorgen: Das angesparte Vermögen ist für den Ruhestand vorgesehen, wird also frühestens ab dem 65. Geburtstag und spätestens vor dem 70. Geburtstag als regelmäßige Leistung ausgezahlt. Teilauszahlung möglich: Bei Beginn der Auszahlphase kann man sich bis zu 30 Prozent des dann gebildeten Kapitals auszahlen lassen.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6392901