Gütersloh (ots) -- Bertelsmann holt Bärbel Schäfer zum ersten Mal auf das Blaue Sofa- Die Journalistin und Autorin spricht im Februar 2027 über ihr neues Buch "Loslassen, Baby, Loslassen"- Tickets für die Veranstaltung ab sofort erhältlichBertelsmann lädt auch 2027 wieder prominente Gäste auf das Blaue Sofa nach Gütersloh ein. Den Auftakt macht am 22. Februar die Journalistin und Autorin Bärbel Schäfer, die dort ihr neues Buch "Loslassen, Baby, Loslassen" vorstellen wird. Das Buch erscheint erst zwei Tage später im Kösel Verlag, wird aber bereits am Abend der Veranstaltung am Büchertisch erhältlich sein. Moderatorin Anouk Schollähn führt durch den Abend.Nach mehreren erfolgreichen Veröffentlichungen, darunter dem "Spiegel"-Bestseller "Avas Geheimnis", erscheint am 24. Februar 2027 mit "Loslassen, Baby, Loslassen" Schäfers neues Werk. Ungewohnt persönlich erzählt Bärbel Schäfer darin von den großen und kleinen Übergängen des Lebens: von Kindern und Familienwahnsinn, von Selbstzweifeln, Freundschaften und Verlust. Offen, warmherzig und mit viel Humor nimmt sie uns mit zu ihren persönlichen Aha-Momenten. Zu ehrlichen Erfahrungen, die Mut machen und zeigen, wie wir alten Ballast abwerfen, es nicht mehr allen recht machen müssen und den eigenen Weg immer wieder neu ausloten.Die Veranstaltung im Überblick:Das Blaue Sofa mit Bärbel SchäferMontag, 22. Februar 2027 | 19.30 UhrTheater GüterslohTickets: 15 EuroTickets für die Veranstaltung sind ab sofort über die Website des Theaters Gütersloh (https://www.theater-gt.de/veranstaltung/das-blaue-sofa-mit-baerbel-schaefer/) erhältlich. Die Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Theaters Gütersloh zugute.Bärbel Schäfer wurde in Bremen geboren. Sie ist bekannt als Moderatorin aus TV und Hörfunk, ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera, Journalistin und Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen wie Einsamkeit, Holocaust und Trauer. Jeden Sonntag ist sie in ARD/HR3 im "Sonntags-Talk" mit einem prominenten Gast, und täglich im TV on air. Bärbel Schäfer ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie und Hund in Frankfurt am Main.Mit dem Blauen Sofa Gütersloh setzt Bertelsmann einen besonderen Akzent im Kulturprogramm der Stadt und bringt mit Bärbel Schäfer eine bekannte Journalistin, Fernsehmoderatorin und erfolgreiche Autorin nach Gütersloh.Über das Blaue Sofa GüterslohDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum und ist Teil der "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten. Diese Aktivitäten spiegeln das kulturelle Engagement von Bertelsmann wider und tragen durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Lesungen und Konzerte zum Erhalt des europäischen Kulturerbes bei. Das Blaue Sofa in Gütersloh wird von Bertelsmann im Rahmen des Kultursponsorings ermöglicht. Veranstalter ist das Theater Gütersloh. Alle Einnahmen der Veranstaltungen kommen dem Theater zugute.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffPressesprecherin / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6392902