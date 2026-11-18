DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien gut behauptet - Entspannung im Technologiesektor

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich Europas Börsen am Mittwoch im Vormittagshandel. Gesucht sind zuletzt abverkaufte Technologieaktien, nachdem Nvidia mit starken Quartalszahlen aufwartete. Der Stoxx-Subindex Technologie gewinnt 0,9 Prozent und ist bislang Tagessieger. Im Fokus stehe nun der Börsengang von Anthropic. Je nachdem wie er ausfällt, könnte er für neuen KI-Optimismus sorgen, der zuletzt deutlich Risse zeigte. Die Aktie soll sechsfach überzeichnet sein und Anthropic erwägen, den Ausgabepreis zu erhöhen. Er soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 26.088 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 6.223 Zähler. Etwas Rückenwind kommt von wieder sinkenden Ölpreisen trotz neuer militärischer Aktionen im Nahen Osten und vom Anleihemarkt, wo es mit den Renditen etwas nach unten geht. Für Entspannung sorgt, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, am Vorabend sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach hohen Oktober-Inflationsraten in den USA spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um je 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen. Am Zinsterminmarkt wird ein großer Zinsschritt im Dezember nur noch mit 3 Prozent eingepreist, ein kleiner mit 97 Prozent.

Die Aussicht auf mehrere Zinserhöhungen in den USA stützt weiter den Dollar. Der Euro fällt auf 1,0959 Dollar zurück und lotet neue 19-Monats-Tiefstände aus. Zwar wird auch von der EZB eine Zinserhöhung erwartet, allerdings zunächst nur eine.

Die Zahlen von Nvidia spielten diesmal eine geringere Rolle als sonst, weil Nvidias früherer CEO Jensen Huang auch als Finanzier des KI-Booms über Nvidia hinaus gegolten habe, heißt es aus dem Handel. Wichtiger seien die Aussagen der neuen Interims-CEO Colette Kress, nach denen man aber auch nicht viel schlauer sei als zuvor, so der Teilnehmer. Kress sagte unter anderem, Nvidia werfe "einen genauen Blick auf die Arten von Unternehmen", bei deren Finanzierung man helfen wolle. Es gebe "viel Arbeit, um zu verstehen, ob dies die richtigen Arten von Investitionen sind, die wir tätigen müssen". Händler interpretieren dies als geringere Bereitschaft zur Finanzierung kleiner KI-Unternehmen als unter Jensen Huang. Kress galt schon als Finanzchefin unter Hang als Skeptikerin der großzügigen Finanzierung von Kunden und Startups.

Dass es laut Kress vorrangig bleibt, Unternehmen bei der Sicherung von Finanzierungen für Grundstücke, Strom und Gebäude von Rechenzentren zu unterstützen, treibt die Kurse von Rechenzentren-Infrastrukturanbietern wie Schneider Electric, Siemens Energy, ABB und Legrand um bis zu 3 Prozent nach oben. Auch die Kurse der Chipaktien legen zu, unter anderen Infineon, ASML, STMicro und BE Semiconductor um bis zu 3 Prozent.

Wichtige Unternehmensnachrichten gibt es kaum: Die Aktie des französischen Eisenbahnbauers Alstom verliert weitere 8 Prozent nach der Vorlage finaler Zahlen. Der Nettogewinn liegt laut JP-Morgan nochmals niedriger als er bei der Gewinnwarnung vor einigen Wochen avisiert worden war. Damals war der Kurs eingebrochen.

Bei der am Vortag um 6 Prozent gesunkenen Aktie der Deutschen Bank geht es um weitere 1,4 Prozent nach unten. Inhaltlich habe das Datenleck keine neuen Erkenntnisse gebracht, heißt es im Handel und Analysten geben Entwarnung und sehen die Bank dadurch nicht bedroht. Laut JP Morgan ist die Bandbreite der genannten Themen zwar breit, die Vorwürfe bezögen sich jedoch auf vergangene Sachverhalte, die von der Bank bereits weitgehend durch Strafzahlungen und Vergleiche mit Aufsichtsbehörden beigelegt worden seien.

Evonik sind nach dem kräftigen Plus vom Vortag weiter gesucht und legen 1,1 Prozent zu auf 22,32 Euro. Treiber ist nach Händlerangaben ein Bericht im Handelsblatt, wonach BASF um 26 bis 28 Euro bieten müsse, damit Evonik einer Übernahme zustimme. Aktuell seien es 24 Euro. BASF geben auf der anderen Seite weiter nach um 1,2 Prozent.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.223,66 +0,2 11,55 6.212,11 7,5 Stoxx-50 5.407,34 +0,1 6,64 5.400,70 9,9 DAX 26.087,70 +0,2 42,33 26.045,37 6,5 MDAX 30.158,61 +0,0 11,27 27.039,42 -1,5 TecDAX 4.022,83 +0,8 32,79 3.091,28 11,1 SDAX 17.582,48 +0,4 70,11 13.062,07 2,4 FTSE 10.659,70 -0,3 -30,17 10.689,87 7,4 CAC 8.214,93 -0,0 -1,85 8.216,78 0,8 SMI 15.000,73 +0,2 24,69 14.976,04 13,1 ATX 6.526,21 +0,1 4,33 6.521,88 22,5 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32 EUR/USD 1,0961 -0,3 -0,0036 1,0997 1,1013 EUR/JPY 174,51 -0,4 -0,7600 175,27 175,4000 EUR/CHF 0,9226 -0,2 -0,0019 0,9245 0,9234 EUR/GBP 0,8334 +0,1 0,0009 0,8325 0,8333 USD/JPY 159,18 -0,1 -0,1700 159,35 159,2400 GBP/USD 1,3148 -0,5 -0,0060 1,3208 1,3215 USD/CNY 6,6657 0,0 -0,0002 6,6659 6,6659 USD/CNH 6,6663 -0,0 -0,0007 6,6670 6,6656 AUS/USD 0,6723 -0,1 -0,0008 0,6731 0,6738 Bitcoin/USD 64.686,34 +0,6 377,89 64.308,45 63.814,18 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,06 -2,3 -1,95 86,01 Brent/ICE 91,43 -1,8 -1,71 93,14 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.771,98 -2,0 -77,79 3.849,77 Silber 45,75 -3,5 -1,65 47,40 Platin 1.379,85 -3,5 -49,85 1.429,70 (Angaben ohne Gewähr)

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November 18, 2026 04:32 ET (09:32 GMT)

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