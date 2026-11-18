Bad Homburg (ots) -Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland (89 Prozent) ist grundsätzlich offen dafür, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für medikamentöse Adipositas-Behandlungen mindestens in schweren Fällen übernehmen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag von Lilly Deutschland, in Kooperation mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V. (DAG) und dem Adipositas Verband Deutschland e.V. Die hohe Zustimmung zeigt sich bei Befragten mit und ohne Adipositas, bei gesetzlich und privat Versicherten, in verschiedenen Einkommensklassen und unter Anhängern aller Bundestagsparteien.Folgeerkrankungen vermeiden, Gesundheit erhaltenFür eine Erstattung spricht aus Sicht der Befragten vor allem, dass sich dadurch teurere Folgeerkrankungen vermeiden lassen. 69 Prozent sehen dies als wesentliches Argument. Es ist anzunehmen, dass dahinter auch die Sorge um die langfristige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems steht, denn 89 Prozent sehen es bereits heute unter finanziellem Druck. Prävention gilt vielen als möglicher Teil der Lösung: 78 Prozent nehmen an, dass ein stärkerer Fokus auf Vorsorgeangebote das System langfristig entlasten kann - zugleich halten 65 Prozent die bisherigen Investitionen in vorbeugende Maßnahmen für zu gering."Adipositas ist ein Risikofaktor für zahlreiche Begleit- und Folgeerkrankungen, darunter Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen sowie verschiedene Krebsarten. Deren Behandlung ist für das Gesundheitssystem mit hohen Kosten verbunden. Umso wichtiger ist es, Adipositas frühzeitig zu behandeln, bevor diese Folgeerkrankungen entstehen. Das ist entscheidend für die Gesundheit der einzelnen Patient:innen und kann zugleich dazu beitragen, das Gesundheitssystem langfristig zu entlasten. Die Befragung liefert repräsentative Daten, die für die politische Debatte ebenso relevant sind wie für die Forschung", sagt Prof. Dr. Matthias Laudes, Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V.Zugang zu Medikamenten sollte nicht vom Geldbeutel abhängenDas zweitwichtigste Argument für eine Kostenübernahme ist die Sorge, dass sich ohne Erstattung nur Menschen mit höherem Einkommen eine medikamentöse Adipositas-Behandlung leisten könnten. Für 43 Prozent ist dies eines der wichtigsten Argumente. Dass eine solche Behandlung grundsätzlich keine Frage des Einkommens sein sollte, finden sogar 76 Prozent.Eine große Mehrheit erkennt Adipositas zudem als vielschichtiges Geschehen mit sehr unterschiedlichen Ursachen an, nicht als bloße Willensfrage. Auch wenn individuelle Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel als primäre Ursachen gesehen werden, vermuten fast alle Befragten (96 Prozent) noch weitere Einflussfaktoren für die Entstehung einer Adipositas, darunter psychische Belastungen, hormonelle Ursachen oder das soziale Umfeld. Entsprechend sehen die Befragten nicht nur die betroffenen Personen selbst in der Verantwortung, der Entstehung von Adipositas vorzubeugen. Auch die Lebensmittelindustrie (76 Prozent) und die Schule bzw. die frühkindliche Erziehung (74 Prozent) nehmen sie in die Pflicht.Erstattung ja - aber an klare Kriterien geknüpftDie Teilnehmenden der Umfrage wurden auch gefragt, an welche Bedingungen die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung geknüpft sein sollte. 89 Prozent bewerten die Einbindung in ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das zum Beispiel Ernährungs- und Bewegungstherapie beinhaltet, als wichtige oder sehr wichtige Voraussetzung. 85 Prozent nennen die ärztliche Diagnose, 82 Prozent eine nachweisbare Wirksamkeit der medikamentösen Behandlung.Trotz der hohen Zustimmung sehen die Befragten auch Argumente gegen eine Kostenerstattung. Für 46 Prozent ist ein wesentliches Gegenargument, dass das Gewicht nach dem Absetzen des Medikaments wieder steigen kann. 44 Prozent sind der Ansicht, dass Ernährung und Bewegung bei der Behandlung von Adipositas die größte Wirksamkeit auf eine Gewichtsreduktion haben. 33 Prozent befürchten, dass die Langzeitnebenwirkungen von Adipositas-Medikamenten noch nicht ausreichend bekannt sind.Christel Moll, Vorsitzende des Adipositas Verband Deutschland e.V., sagt: "Dass so viele Befragte eine Kostenübernahme zumindest in schweren Fällen befürworten, ist ein wichtiges Signal. Verständnis ist da - jetzt muss Hilfe folgen. Menschen mit der chronischen Krankheit Adipositas brauchen einen verlässlichen Zugang zu einer ganzheitlichen, medizinisch begleiteten Behandlung."Dr. Alexander Horn, Geschäftsführer von Lilly Deutschland, sagt: "Die Umfrage zeigt: Eine große Mehrheit befürwortet grundsätzlich, dass die GKV die Kosten für Adipositas-Medikamente zumindest für schwere Fälle übernimmt. Dafür braucht es eine Anpassung des § 34 SGB V, der die Erstattung von Arzneimitteln zur Gewichtsregulierung bislang ausschließt. Davon würden nicht nur die Patient:innen profitieren, sondern auch das Gesundheitssystem insgesamt finanziell entlastet werden. Es ist endlich an der Zeit, Gesundheit zu erhalten, statt erst auf teure Folgeerkrankungen zu reagieren."MethodikRepräsentative Online-Befragung von 2.004 Erwachsenen ab 18 Jahren, durchgeführt von Ipsos vom 1. bis 10. September 2026 im Auftrag der Lilly Deutschland GmbH, in Kooperation mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e. V. und dem Adipositas Verband Deutschland e. V. Die Befragten wurden über das Ipsos Knowledge Panel befragt. Eine Selbstanmeldung war nicht möglich; die Rekrutierung erfolgte offline über adressbasierte Zufallsstichproben und Telefonstichproben. Die Stichprobe bildet die erwachsene Bevölkerung in Deutschland repräsentativ ab und schließt damit auch Menschen mit Adipositas ein. Ihr Anteil wurde nicht gesondert angelegt, sondern ergibt sich aus der repräsentativen Ziehung. Als Menschen mit Adipositas wurden Befragte mit einem BMI von mindestens 30 kg/m² eingestuft, basierend auf ihren Angaben zu Größe und Gewicht.CMAT-69240Über LillyLilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme gefunden. Heute helfen unsere Medikamente Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilly.com/de sowie auf LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/lilly-deutschland.Pressekontakt:Lilly Deutschland GmbHKatharina BittmannWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad HomburgTelefon: 06172 273 2037katharina.bittmann@lilly.comOriginal-Content von: Lilly Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19840/6392916